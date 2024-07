One United Properties contractează o majorare cu 20 de milioane de euro a acordului de finanţare obţinut în 2021 pentru dezvoltarea One Cotroceni Park Office (Faza 1 şi Faza 2)

One United Properties principalul investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, anunţă contractarea unei majorări cu 20 de milioane de euro a finanţării obţinute în 2021 pentru dezvoltarea fazelor 1 şi 2 ale One Cotroceni Park Office, conform unui comunicat remis redacţiei.

Conform comunicatului, băncile finanţatoare ale majorării sunt Banca Comercială Română S.A. şi BRD Groupe Societe Generale S.A. Scopul majorării pentru One Cotroceni Park Office Faza 1 şi Faza 2 este reprezentat de rambursarea împrumuturilor acţionarilor şi acoperirea altor costuri legate de tranzacţia de majorare a facilităţii de credit.

În 2021, compania a contractat un acord de finanţare în valoare de 78 de milioane de euro pentru fazele 1 şi 2 ale One Cotroceni Park Office, iar băncile finanţatoare au fost Banca Comercială Română S.A., BRD Group Societe Generale S.A. şi Erste Bank A.G.

Considerat unul dintre cele mai ample proiecte de regenerare urbană din Bucureşti, One Cotroceni Park este dezvoltat pe un teren de 5,8 hectare, pe locul fostei platforme Ventilatorul. Dezvoltarea sustenabilă a revitalizat întreaga zonă, propunând un concept imobiliar integrat, cu facilităţi mixte: rezidenţiale, de birouri şi comerciale.

One Cotroceni Park 1 şi One Cotroceni Park 2 au atins niveluri de închiriere de 94%, respectiv 90%, această creştere a gradului de ocupare reflectând o cerere puternică pentru spaţii de lucru durabile şi de înaltă calitate. Spaţiile de birouri certificate LEED Platinum şi WELL Health & Safety, care atestă funcţionarea durabilă şi impactul minim asupra mediului, precum şi bunăstarea ocupanţilor şi asigurarea celor mai bune condiţii la locul de muncă, găzduiesc deja companii internaţionale de renume, precum Siemens Energy, Ford, Superbet, Stripe şi BAT Global Business Solutions. Componenta rezidenţială este formată din aproximativ 900 de apartamente cu finisaje high-end, completate de o gamă variată de spaţii comerciale care oferă opţiuni de agrement, gastronomice, sport, relaxare.

Odată cu finalizarea celor două faze office şi a componentei rezidenţiale, One Cotroceni Park contribuie la dezvoltarea unei comunităţi într-o zonă centrală, asupra căreia nu s-a mai intervenit major în ultimii ani, cu efecte pozitive atât din punct de vedere estetic, cât şi al calităţii vieţii în zonă şi la nivel economic, crescând astfel interesul asupra cartierului.

One Cotroceni Park reprezintă doar prima etapă a unei dezvoltări urbane mult mai ample, ce se va continua cu One Cotroceni Towers. Împreună, cele două vor forma una dintre cele mai mari dezvoltări din Bucureşti, One Cotroceni City, care se va întinde pe mai bine de 10 ha de teren.