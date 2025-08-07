Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
One United Properties raportează vânzări de 95,4 milioane euro în primul semestru din 2025

I.S.
Comunicate de presă / 7 august, 14:07

One United Properties raportează vânzări de 95,4 milioane euro în primul semestru din 2025

One United Properties, principalul investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, a înregistrat în primul semestru al anului 2025 vânzări şi pre-vânzări în valoare totală de 95,4 milioane de euro, echivalentul a 28.602 mp de spaţii rezidenţiale şi comerciale, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Aceste rezultate reflectă vânzarea şi pre-vânzarea a 301 apartamente şi unităţi comerciale, precum şi a 332 de locuri de parcare şi alte tipuri de unităţi.

„Creşterea semnificativă de 20% a preţului mediu pe metru pătrat vândut şi faptul că doar una din cinci unităţi din portofoliul nostru rezidenţial actual rămâne disponibilă pentru vânzare reprezintă o confirmare a încrederii pieţei în produsul nostru. Aceste rezultate nu sunt doar o dovadă a faptului că dezvoltările noastre continuă să fie atractive, ci asigură şi un nivel ridicat de predictibilitate a fluxurilor noastre de numerar. Cu 364,4 milioane de euro deja contractate şi care urmează să fie încasate până în 2027, operăm cu un grad redus de îndatorare, lichiditate ridicată şi risc minim de execuţie. Tocmai acest nivel de vizibilitate comercială şi disciplină financiară ne permite să traversăm cu încredere actualul context macroeconomic”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.

Creşterea preţului mediu pe metru pătrat cu 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut a fost determinată de mixul de vânzări, care a constat în principal din unităţi aflate în stadii avansate de construcţie, precum One Lake Club şi One High District. Cu toate acestea, aproape o treime din totalul vânzărilor a fost generată de One Lake District Faza 2, cea mai accesibilă dezvoltare din portofoliul companiei, cu livrare prevăzută în 2027. În plus faţă de aceste tranzacţii, compania a înregistrat pre-vânzări în valoare de 12,3 milioane de euro către clienţii incipienţi în cadrul proiectelor a căror construcţie nu a început încă, sumă în creştere comparativ cu cele 4,8 milioane de euro din aceeaşi perioadă a anului 2024.

La data de 30 iunie 2025, 79% din unităţile disponibile în curs de dezvoltare şi livrate erau vândute clienţilor finali. Sumele care urmează să fie încasate în baza contractelor existente cu clienţii sunt estimate să genereze 364,4 milioane de euro în numerar suplimentar până în 2027, în timp ce 71 de milioane de euro au fost încasate numai în prima jumătate a anului.

Potrivit sursei, divizia comercială a continuat, de asemenea, să susţină veniturile recurente. În prima jumătate a anului 2025, One United Properties a înregistrat o chirie nominală în valoare totală de 14,2 milioane de euro, în creştere cu 3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Compania a închiriat şi pre-închiriat 7.483 mp de spaţii de birouri şi comerciale şi a semnat prelungiri de contracte de închiriere pentru alţi 18.948 mp. La data de 30 iunie 2025, portofoliul comercial existent cuprindea peste 144.000 mp de suprafaţă închiriabilă brută, cu o rată de ocupare de 98%. Având în vedere proiectele aflate în curs de dezvoltare, se preconizează că portofoliul comercial va ajunge la 187.000 mp până la sfârşitul anului 2026, odată cu livrarea One Gallery, One Technology District şi Hotel Mondrian.

„Amploarea activităţii noastre de construcţie desfăşurate în prezent reflectă ani de planificare riguroasă, achiziţii strategice de terenuri şi capacitate de execuţie consolidată în timp. Ne apropiem rapid de pragul de 1 milion de metri pătraţi de suprafaţă construită livrată clienţilor - un nivel pe care ne aşteptăm să îl depăşim în următoarele 12 luni. Din cele peste 4.000 de unităţi rezidenţiale aflate în prezent în construcţie, aproximativ jumătate urmează să fie livrate în acest an, oferind o vizibilitate ridicată asupra veniturilor şi generării de numerar în a doua jumătate a anului 2025. Acest ritm confirmă nu numai dimensiunea portofoliului nostru, ci şi capacitatea noastră de a opera în mod consecvent chiar şi într-o piaţă din ce în ce mai selectivă”, a declarat Andrei Diaconescu, co-CEO al One United Properties.

În prima jumătate a anului 2025, One United Properties a finalizat 157 de unităţi rezidenţiale în cadrul fazei 2 a dezvoltării One Lake Club, iar în a doua jumătate a anului se preconizează că va fi înregistrat cel mai mare volum de livrări din istoria companiei. La data de 30 iunie 2025, One United Properties avea în construcţie 3.884 de unităţi rezidenţiale, 22.000 mp de spaţii de birouri şi 21.000 mp de spaţii comerciale, cu o valoare brută de dezvoltare (GDV) cumulată de 1,44 miliarde de euro. Din această sumă, 1,17 miliarde de euro reprezintă GDV în construcţie pentru segmentul rezidenţial. În plus, la 30 iunie 2025, compania deţinea un portofoliu de terenuri cu un GDV estimat la 2,2 miliarde de euro, care corespunde dezvoltării a peste 9.000 de unităţi rezidenţiale viitoare.

