OPINIE  Şase soluţii practice pentru a face faţă provocării AI şi să atingi obiectivele de sustenabilitate

Cel mai bun moment pentru a planta un copac, spune o vorbă veche, a fost acum 20 de ani, iar al doilea cel mai bun moment este astăzi. Acelaşi lucru este valabil şi pentru sustenabilitatea din industria centrelor de date. Deşi momentul ideal pentru a prioritiza iniţiativele verzi ar fi fost mai devreme, urgenţa de a acţiona nu a fost niciodată mai mare, pe fondul proliferării inteligenţei artificiale. Creşterea rapidă a AI determină un consum energetic şi mai ridicat al centrelor de date, afectând obiectivele globale de sustenabilitate. Acum, mai mult ca oricând, este esenţial să intensificăm eforturile de sustenabilitate şi să decuplăm creşterea AI de consumul de energie al centrelor de date.

Nu avem motive să credem că cererea pentru capabilităţi de procesare de volum mare se va reduce prea curând. Cifrele spun o poveste îngrijorătoare. Deloitte estimează că centrele de date vor acoperi 2% din consumul global de electricitate în 2025, aproximativ 536 terawaţi-oră (TWh). Odată cu expansiunea AI şi a altor aplicaţii mari consumatoare de energie, se aşteaptă ca această cifră să se dubleze în doar cinci ani, ajungând la 1.065 TWh.

Investiţiile în infrastructura critică alimentează şi ele această creştere. Dimensiunea pieţei globale a centrelor de date este estimată la 125,35 miliarde USD în 2024 şi se preconizează că va urca la 364,62 miliarde USD până în 2034, cu o rată CAGR de 11,39% în acest interval, impulsionată în mare parte de inteligenţa artificială generativă. Deşi această creştere deschide noi posibilităţi pentru industrii şi comunităţi din întreaga lume, ea aduce şi provocări semnificative în materie de sustenabilitate. Traiectoria de creştere subliniază necesitatea de a regândi nu doar modul în care centrele de date obţin, gestionează şi consumă energie, ci şi modul în care infrastructura de bază este obţinută, gestionată şi utilizată.

Chiar dacă ar fi posibil să oprim ascensiunea rapidă a AI, probabil nu ar conta. Aceasta transformă industriile, creşte productivitatea şi se estimează că va contribui cu 15,7 trilioane USD la economia globală până în 2030 - mai mult decât economiile Chinei şi Indiei la un loc.

Deşi puterea transformatoare a tehnologiei este convingătoare, AI acţionează ca o sabie cu două tăişuri. Pe de o parte, determină creşterea eficienţei în afaceri - sporind productivitatea şi viteza. Cu toate acestea, este un fapt incontestabil că sarcinile AI necesită mult mai multă energie, generează mai multă căldură şi necesită răcire suplimentară pentru a funcţiona - ducând la o creştere a consumului energetic şi a emisiilor. În acelaşi timp, soluţiile de management al infrastructurii centrelor de date integrate cu puterea analitică AI pot fi utilizate pentru a simula şi a identifica proactiv soluţii la provocările centrelor de date ale companiilor mari. În plus, AI ajută la accelerarea dezvoltării de noi soluţii de sustenabilitate pentru provocările generate chiar de AI.

Consecinţele consumului necontrolat de energie sunt profunde. De la agravarea schimbărilor climatice până la epuizarea resurselor critice, miza depăşeşte preocupările imediate ale afacerilor. Lipsa acţiunii nu este o opţiune. Cu atenţia globală concentrată pe sustenabilitate, industria are un mandat clar: să adopte sustenabilitatea şi eficienţa ca imperative de mediu, dar şi ca strategii inteligente de business. Vestea bună este că această abordare oferă beneficii extraordinare.

Mai presus de orice, angajamentul faţă de sustenabilitate trebuie să fie pragmatic. Pentru a aborda creşterea emisiilor în contextul adoptării AI, operatorii trebuie să înfrunte trei provocări-cheie: să atenueze impactul negativ asupra mediului al creşterii AI prin revitalizarea strategiilor de sustenabilitate, să se concentreze pe emisiile Scope 3 şi să respecte cerinţele de raportare şi reglementare. Iată şase modalităţi de a aborda aceste provocări:

Evaluaţi infrastructura şi procesele existente pentru a identifica câştiguri de eficienţă: Operatorii centrelor de date ar trebui să evalueze atent operaţiunile curente. Identificarea ineficienţelor din sistemele de răcire, utilizarea serverelor şi managementul energiei poate deschide calea către îmbunătăţiri semnificative.

Adoptaţi o infrastructură eficientă: Tranziţia către o infrastructură eficientă energetic este crucială. Serverele moderne, sistemele avansate de răcire şi sursele de energie regenerabilă sunt vitale pentru sustenabilitate. În plus, proiectarea facilităţilor cu eficienţa energetică în minte încă de la început poate reduce semnificativ amprenta de carbon.

Modernizarea facilităţilor mai vechi cu tehnologii avansate poate aduce de asemenea economii de energie. De exemplu, implementarea sistemelor de răcire cu lichid în locul celor tradiţionale cu aer poate reduce consumul de energie.

Colaboraţi cu furnizori care prioritizează decarbonizarea lanţului de aprovizionare şi reducerea emisiilor Scope 3: Sustenabilitatea nu poate fi atinsă în izolare. O parte semnificativă a amprentei de carbon a unei companii provine din activităţile furnizorilor şi partenerilor. Colaborând cu furnizori angajaţi în decarbonizarea lanţurilor lor de aprovizionare, operatorii pot aborda eficient emisiile Scope 3, cea mai mare sursă de emisii de gaze cu efect de seră pentru companii. Furnizorii care publică Declaraţii de Mediu ale Produselor (EPD) le permit operatorilor să îşi controleze mai bine emisiile Scope 3 şi să construiască un viitor mai sustenabil.

Valorificaţi instrumente avansate de raportare: Companiile trebuie să poată monitoriza şi gestiona operaţiunile pentru a-şi controla eficient amprenta energetică. Aceste instrumente colectează şi analizează date, automatizând sarcini pentru optimizarea performanţei. Sistemele de monitorizare în timp real permit operatorilor să identifice ineficienţele şi să ia rapid măsuri corective.

Optimizaţi alocarea resurselor cu AI şi machine learning: Ironic, AI poate face parte din soluţia la provocările de sustenabilitate pe care tot AI le generează. Algoritmii de machine learning pot optimiza alocarea resurselor, îmbunătăţi eficienţa şi prezice nevoile de mentenanţă, reducând risipa şi emisiile. Analizele predictive pot prezice cererea de energie, permiţând o mai bună integrare a surselor regenerabile şi reducerea dependenţei de combustibili fosili.

Reevaluaţi şi optimizaţi continuu: Sustenabilitatea este un efort continuu. Este esenţial să se reevalueze periodic operaţiunile şi să se facă ajustări atunci când este necesar. Operatorii trebuie să adopte un ciclu de evaluare, inovaţie şi implementare pentru a rămâne înaintea provocărilor şi oportunităţilor. Compararea cu standardele industriei şi adoptarea celor mai bune practici vor sprijini progresul în direcţia sustenabilităţii.

Nu poţi da timpul înapoi pentru a planta un copac, dar poţi să-l plantezi astăzi. Pe măsură ce AI accelerează creşterea industriei centrelor de date, este esenţial să se acţioneze imediat pentru a limita emisiile de carbon. Pentru multe companii, drumul înainte poate fi complicat din cauza lipsei de expertiză sau de resurse interne. Totuşi, acestea pot colabora cu furnizori care oferă servicii de sustenabilitate pentru a ajuta la conturarea unui plan cuprinzător pentru viitor.