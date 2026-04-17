Oţelul Galaţi: Situaţia financiară va intra pe un făgaş normal

Oţelul Galaţi a anunţat, joi, într-un comunicat, că situaţia financiară a clubului va intra pe un făgaş normal şi că nu se pune problema unui boicot al antrenamentelor sau al meciurilor.

"Până la ora disputării meciului cu UTA Arad, eveniment programat vineri, 17 aprilie, de la ora 17.30, jucătorii vor primi diferenţa aferentă salariilor pentru luna ianuarie 2026. De asemenea, în perioada imediat următoare vor fi achitate şi restanţele salariale pentru luna februarie 2026. Subliniem faptul că o parte din salariile pentru luna ianuarie a fost deja achitată înainte de sărbătorile pascale. Situaţia financiară va intra pe un făgaş normal, ca urmare a implicării directe şi consistente a Primăriei Municipiului Galaţi şi Consiliului Local Galaţi, care sprijină activ clubul în depăşirea acestui moment şi în asigurarea stabilităţii necesare pentru continuarea performanţei sportive”, se arată într-un comunicat al clubului gălăţean.

"În acelaşi timp, infirmăm categoric zvonurile privind un posibil boicot al antrenamentelor sau al meciurilor. Echipa este unită, profesionistă şi pe deplin concentrată asupra obiectivelor sportive. Jucătorii se pregătesc la capacitate maximă pentru partida cu UTA Arad, un joc extrem de important în acest final de sezon”, a adăugat Oţelul.

Clubul a precizat că atmosfera în vestiar este pozitivă, iar determinarea grupului este mai puternică decât oricând.

"Toţi cei implicaţi în cadrul clubului sunt conştienţi de miza acestui moment şi lucrează împreună pentru a încheia sezonul cu fruntea sus. Facem un apel sincer către suporterii noştri: acum este momentul să fim cu adevărat uniţi. Echipa are nevoie de susţinerea voastră, de energia şi de încrederea voastră. Împreună suntem mai puternici şi doar împreună ne putem atinge obiectivele”, se menţionează în comunicat.

Oţelul Galaţi va întâlni echipa UTA Arad, vineri, pe teren propriu, de la ora 17.30, în etapa a cincea a play-out-ului Superligii.