ParkLake lansează campania „Ghiozdanul de Şcoală” cu donaţii şi o cursă caritabilă pentru sprijinirea educaţiei

In luna august, ParkLake Shopping Center devine locul unde miscarea, generozitatea si solidaritatea se reunesc intr-o campanie dedicata sprijinirii educatiei, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Sub umbrela proiectului „Ghiozdanul de Scoala”, ParkLake ii invita pe vizitatori sa contribuie la reducerea inegalitatilor din educatie, prin donatii de rechizite scolare si prin participarea la o cursa de alergare caritabila.

In perioada 11 - 24 august, ParkLake devine un spatiu dedicat solidaritatii. In zona Main Square va fi amplasata o urna speciala pentru colectarea de ghiozdane noi si rechizite scolare, ce vor fi donate copiilor din mediile rurale, care au acces limitat la resurse educationale.

Potrivit comunicatului, lista de rechizite recomandate include ghiozdane de marime medie, penare echipate, caiete, instrumente de scris si desen, acuarele, mape si alte materiale esentiale pentru inceputul de an scolar.

Campania este parte a unui proiect caritabil de amploare nationala, coordonat de Interact si Rotaract District 2241. In 2024, aceasta initiativa a mobilizat peste 85 de cluburi din 41 de orase, rezultand in 94.000 EUR in produse si fonduri donate si sprijinind peste 3100 de copii din 68 de scoli si centre de plasament.

Pentru a marca inceputul campaniei „Ghiozdanul de Scoala”, pe 11 august, incepand cu ora 19:00, va avea loc o cursa de alergare caritabila de 5 km, cu start si sosire in gradina ParkLake Shopping Center. Traseul este accesibil pentru toate categoriile de participanti, de la alergatori amatori, la familii sau grupuri de prieteni.

Conform sursei, participarea este gratuita, iar la final, fiecare alergator primeste un voucher pentru o bautura oferita de Ted's Coffee. Prin intermediul aplicatiei Alergado, toti cei care se implica pot contribui la obiectivul lunii august: 250.000 de kilometri adunati in luna august, transformati de ParkLake in 280 de ghiozdane complet echipate. Acestea vor fi oferite copiilor din zone rurale cu acces limitat la resurse educationale, ca parte din angajamentul centrului comercial pentru sustinerea educatiei.

Fiecare pas devine astfel un gest concret de solidaritate si sprijin pentru educatie.