Parlamentul israelian doreşte introducerea pedepsei capitale pentru „terorism”

Parlamentul israelian a acceptat propunerea unei legi care ar introduce pedeapsa cu moartea pentru „terorism”, conform agenţiei de presă Al-Jazeera.

Propunerea a fost acceptată de 39 de membri ai parlamentului, aceasta venind din partea Ministrului Naţional al Securităţii, Itamar Ben-Gvir. Ministrul semnalează faptul că propunerea are aprobarea guvernului lui Benjamin Netanyahu, Primul Ministru al Israelului.

Această lege propune aplicarea pedepsei capitale indivizilor care ucid israelieni din „motive de rasă” şi care „au în plan dăunarea Statului Israelian şi readucerea evreilor în Israel”, precizează agenţia de presă The Times of Israel.

Criticii acestei legi consideră că formularea legii ar rezulta în aplicarea pedepsei capitale numai asupra indivizilor de etnie arabă care ucid evrei, şi nu asupra evreilor care atacă palestinieni.

Alte asemenea legi au eşuat procesul de aprobare în trecut. Noua propunere trebuie să treacă de încă două procese de aprobare pentru a intra în vigoare.

Comitatul de Securitate Naţională al Israelului a comunicat faptul că această lege „are rolul de a înlătura terorismul şi de a-l descuraja.”

Numeroşi activişti ai drepturilor omului au criticat propunerea lui Ben-Gvir, spunând că aceasta adânceşte discriminarea sistemică şi că are în vizor palestinienii.

Forţele Israelului sunt acuzate de încălcarea armistiţiului, iar Israelul insistă asupra faptului că Hamas rămâne o ameninţare pentru militarii din Gaza.