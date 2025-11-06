Partenera Gruia Dufaut şi Asociaţii, Teodora Koletsis, admisă în Baroul Paris

Gruia Dufaut & Asociaţii îşi consolidează poziţia printre firmele francofone de avocatură de business de referinţă din România, odată cu admiterea Teodorei Koletsis, parteneră a firmei, în Baroul Paris, în calitate de avocat european.

Membră a Baroului Bucureşti şi avocat cu o experienţă de peste 20 de ani în dreptul afacerilor, Teodora Koletsis este specializată în dreptul imobiliar, achiziţii publice şi drept medical, intervenind atât în consultanţă, cât şi în zona de litigii şi contencios adiministrativ şi fiscal. Ea este recunoscută pentru expertiza sa în structurarea juridică a tranzacţiilor complexe şi pentru implicarea activă în susţinerea mediului de business, ca membru în board-ul Camerei de Comerţ Elveţia - România (CCE-R).

„Admiterea în Baroul Paris, ca reprezentantă a sucursalei pariziene Gruia Dufaut şi Asociaţii, marchează o etapă importantă în parcursul profesional - o continuare firească a formării mele francofone şi a stagiului internaţional efectuat la acest barou în urmă cu mai mulţi ani. Totodată, această recunoaştere reflectă vocaţia internaţională a Gruia Dufaut & Asociaţii. Sunt bucuroasă să pot continua parcursul început de partenera mea, Dana Gruia Dufaut, de a consolida prezenţa franco-română a firmei şi de a oferi clienţilor un cadru juridic integrat pentru derularea afacerilor între Franţa şi România. Apartenenţa la două barouri şi structura birourilor de la Bucureşti şi Paris ale firmei ne oferă capacitatea de a acţiona local, menţinând totodată perspectiva globală asupra tranzacţiilor şi a cadrului legislativ european”, a declarat Teodora Koletsis.

Membră a Baroului Bucureşti din 2005, Teodora Koletsis a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, precum şi Facultatea de Administraţie Publică din cadrul SNSPA. Ulterior a absolvit, Institutul Franco-Român de Drept al Afacerilor şi Cooperare Internaţională „Nicolae Titulescu - Henri Capitant”, din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, cursuri efectuate în limba franceza. Deţine un Master în Drept Internaţional şi Studii Europene şi un Master în Drept Medical. Din 2008, s-a alăturat echipei de avocaţi Gruia Dufaut, unde a evoluat constant până la poziţia de avocat asociat, coordonând în prezent practica de drept imobiliar şi achiziţii publice.

Gruia Dufaut & Asociaţii este o societate civilă de avocaţi specializată în dreptul afacerilor, rezultată în 2024 din transformarea Cabinetului de avocat Gruia Dufaut, fondat de Dana Gruia Dufaut. Avocat în Baroul Paris, la origine, apoi şi în Baroul Bucureşti, Dana Gruia Dufaut, împreună cu o echipă multidisciplinară de avocaţi, acordă de peste 30 de ani asistenţă juridică investitorilor străini, în domenii precum drept societar şi comercial, M&A, drept imobiliar, dreptul muncii, achiziţii publice, concurenţă, energie, drept medical şi protecţia datelor cu caracter personal, oferind consultanţă juridică, asistenţă la negocieri şi reprezentare în litigii şi arbitraje comerciale.