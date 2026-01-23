Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Pedro Sanchez: ”UE are îndoieli serioase cu privire la Consiliul pentru Pace al lui Trump”

S.B.
Internaţional / 23 ianuarie, 07:48

Pedro Sanchez: ”UE are îndoieli serioase cu privire la Consiliul pentru Pace al lui Trump”

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a declarat că UE respinge „întoarcerea la un trecut în care suveranitatea teritorială este tratată ca un joc de Monopoly, în care soarta a mii şi mii de cetăţeni este atribuită unui preţ”, informează news.ro.

Liderul spaniol a exclus, de asemenea, cooperarea ţării sale cu Consiliul pentru Pace al lui Trump. „Acest consiliu se află în afara cadrului ONU şi, mai mult, nu include Autoritatea Palestiniană în discuţiile despre viitorul Gazei şi al Cisiordaniei”, a explicat Sanchez.

Uniunea Europeană are „îndoieli serioase” cu privire la „Consiliul pentru Pace” lansat de Donald Trump, în special în ceea ce priveşte compatibilitatea acestuia cu Organizaţia Naţiunilor Unite, a declarat şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, citat de The Guardian. „Avem îndoieli serioase cu privire la o serie de elemente din carta Consiliului pentru Pace referitoare la domeniul său de acţiune, conducerea sa şi compatibilitatea sa cu Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite”, a declarat Costa, la încheierea summitului celor 27 de state membre de la Bruxelles.

Preşedintele american a inaugurat joi, la Davos, noul său „Consiliu pentru Pace”, în prezenţa a aproximativ douăzeci de lideri ai ţărilor care s-au alăturat acestei instituţii aflate sub controlul său şi care este văzută ca o concurenţă la ONU, organizaţie pe care Donald Trump a criticat-o adesea.

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că UE va colabora cu SUA în ceea ce priveşte „Consiliul de Pace” propus de Donald Trump, dar şi-a exprimat rezervele cu privire la amploarea iniţiativei - făcându-se ecoul temerilor unor ţări din UE că acest Consiliu ar putea funcţiona ca o alternativă condusă de Trump la Consiliul de Securitate al ONU. „Suntem gata să colaborăm cu Statele Unite la punerea în aplicare a planului de pace cuprinzător pentru Gaza”, a precizat Costa.

La rândul său, cancelarul austriac Christian Stocker a declarat că „multe elemente ale statutului (Consiliului) sunt încă nerezolvate”. „În special, există întrebări importante cu privire la modul în care ar funcţiona în practică... Aceste preocupări trebuie abordate mai întâi, înainte de a se lua orice alte decizii”, a spus el.

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a subliniat că UE şi SUA sunt parteneri şi aliaţi de multă vreme. „Considerăm că relaţiile dintre parteneri şi aliaţi trebuie gestionate într-un mod cordial şi respectuos”, a punctat Costa.

„Europa şi Statele Unite au un interes comun în ceea ce priveşte securitatea regiunii arctice. În special, prin intermediul NATO”, a subliniat el.

Danemarca şi Groenlanda „beneficiază de sprijinul deplin al Uniunii Europene” şi numai ele pot decide asupra chestiunilor care privesc viitorul lor, a declarat Antonio Costa. „Acest lucru reflectă angajamentul nostru ferm faţă de principiile dreptului internaţional, integritatea teritorială şi suveranitatea naţională, care sunt esenţiale pentru Europa şi pentru comunitatea internaţională în ansamblu”, a spus preşedintele Consiliului European în conferinţa de presă susţinută la încheierea summitului de urgenţă al UE dedicat analizării relaţiei transatlantice.

Costa a salutat schimbarea de poziţie a lui Trump în privinţa tarifelor, care, spune el, ar fi fost „incompatibile” cu relaţiile comerciale ale UE cu SUA.

El a dat asigurări că UE se va apăra pe sine, statele membre, cetăţenii şi comp

Ziarul BURSA

23 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 ianuarie

