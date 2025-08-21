PepsiCo şi World Vision sprijină elevii din Ialomiţa şi Ilfov prin voluntariat şi burse educaţionale

Fundaţia PepsiCo, braţul filantropic al companiei PepsiCo, PepsiCo România şi World Vision România au organizat o nouă acţiune de voluntariat la Liceul Tehnologic Urziceni, în sprijinul beneficiarilor din programul „Vreau în clasa a 9-a”, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Timp de o zi, 28 de voluntari PepsiCo, împreună cu elevi ai liceului, au renovat o sală de clasă, au vopsit un foişor şi au participat la recoltarea cartofilor cultivaţi în primăvară. Este al doilea an consecutiv în care acţiunea de voluntariat are loc la Liceul Tehnologic Urziceni, principala instituţie de învăţământ care furnizează forţă de muncă calificată pentru întreprinderile tehnice, agricole şi de mediu din judeţul Ialomiţa. În 2024, echipa PepsiCo a construit un solar complet echipat de 60 mp, a plantat 100 de pomi şi a amenajat o zonă de învăţare în aer liber cu bănci şi mese.

„Ne bucurăm să contribuim la dezvoltarea tinerilor din comunităţile vulnerabile din România, oferindu-le acces la oportunităţi educaţionale de calitate şi la activităţi practice. Implicarea echipelor noastre completează susţinerea financiară pe care o oferim alături de Fundaţia PepsiCo şi, chiar dacă gestul nostru poate părea mic, ştim că are un impact semnificativ pentru viitorul acestui liceu şi pentru atragerea de noi elevi care să-şi dorească o carieră în domeniul agricol, un sector esenţial pentru PepsiCo”, a declarat Silvia Petre - HR Director PepsiCo East Balkans.

„Voluntariatul este una dintre cele mai valoroase forme de învăţare pentru tineri. Îi ajută să înţeleagă că pot contribui concret la schimbarea din jurul lor şi le oferă ocazia de a învăţa prin practică, alături de adulţi implicaţi. Cu sprijinul partenerilor noştri de la PepsiCo, reuşim să le oferim elevilor experienţe care îi pregătesc pentru viaţă”, a declarat Mihaela Nabăr - Director Executiv, World Vision România.

Necesitatea acestui tip de sprijin este confirmată şi de datele raportului World Vision "Bunăstarea copiilor din mediul rural” (2024) • . Acesta arată că 41% dintre elevii de gimnaziu nu doresc să meargă la liceu, ci să se angajeze, să lucreze în familie sau să urmeze un curs de calificare. În plus, 56% dintre elevii care abandonează şcoala după clasa a VIII-a o fac deoarece familia nu îşi permite costurile şcolii, iar 42% dintre gospodăriile din mediul rural cu copii nu au venituri salariale, acestea depinzând de venituri din ajutoare sociale, pensii sau surse neregulate de venit.

Potrivit sursei, prin intermediul programului „Vreau în clasa a 9-a”, Fundaţia PepsiCo şi PepsiCo România susţin formarea a 90 de elevi din judeţele Ialomiţa şi Ilfov, oferindu-le burse, sesiuni educaţionale, orientare profesională şi activităţi de dezvoltare personală. Din decembrie 2021 până în prezent, sprijinul financiar acordat World Vision România a ajuns la 560.000 de dolari.

Colaborarea face parte din seria de acţiuni pe care compania le întreprinde pentru a susţine abordarea strategică PepsiCo Positive (pep+), care îşi propune să aibă un impact pozitiv asupra planetei şi oamenilor.

Programul „Vreau în clasa a 9-a”, derulat de World Vision România, sprijină anual peste 1.200 de elevi din mediul rural să îşi continue studiile liceale, prin accesul la un pachet de educaţie completă, formală şi non-formală, care încurajează implicarea activă, responsabilitatea civică şi educaţia prin experienţă.