Perplexity semnează un acord de 750 milioane dolari cu Microsoft pentru servicii cloud AI

Startupul american de inteligenţă artificială Perplexity a încheiat un acord de 750 de milioane de dolari cu Microsoft pentru utilizarea platformei cloud Azure, potrivit news.ro.

Acordul, valabil trei ani, va permite companiei susţinute de Nvidia să ruleze o gamă largă de modele AI prin programul Foundry al Microsoft, inclusiv sisteme dezvoltate de OpenAI, Anthropic şi xAI, scrie news.ro.

Un purtător de cuvânt al Microsoft a confirmat că „Perplexity a ales Microsoft Foundry ca principală platformă AI pentru achiziţia de modele în cadrul unui nou acord multianual”, conform news.ro.

Perplexity a transmis pentru Bloomberg că parteneriatul cu Microsoft vizează accesul la „modele de frontieră de la X, OpenAI şi Anthropic”, notează news.ro.

Startupul a precizat că acordul nu presupune mutarea cheltuielilor de pe Amazon Web Services, care rămâne principalul său furnizor cloud, potrivit news.ro.

Amazon a dat în judecată Perplexity anul trecut, acuzând compania că a folosit în mod neautorizat conturi de clienţi pentru funcţia sa de cumpărături automatizate „agentic”, mascând activitatea automată drept navigare umană, scrie news.ro.