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Peste 35 de tone de deşeuri electrice colectate de elevi

L.B.
Miscellanea / 1 iulie, 18:11

Peste 35 de tone de deşeuri electrice colectate de elevi

Copii şi adolescenţi din 260 de grădiniţe, şcoli şi licee din întreaga ţară au reuşit să colecteze în acest an peste 35.000 kg de deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) în cadrul celui mai longeviv şi mai amplu program de educaţie ecologică din România, „Baterel, Eroul Reciclării”, organizat de Asociaţia Environ, cu sprijinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Potrivit Barometrului Environ 2026, unul din cinci români cu vârsta între 18 şi 39 de ani declară că a aruncat cel puţin un echipament electric la gunoiul menajer în ultimul an. În acest context, educaţia pentru mediu începută încă din şcoală devine una dintre cele mai eficiente investiţii pe termen lung, iar copiii ajung adesea să influenţeze obiceiurile de reciclare din propriile familii. De la această idee a pornit în urmă cu 15 ani ideea programului „Baterel, Eroul Reciclării”, care, anul acesta, a inclus 50 de lecţii interactive, în cadrul cărora copiii au descoperit ce se ascunde în interiorul unui telefon, al unui fier de călcat sau al unui laptop şi de ce aceste echipamente trebuie colectate separat, nu aruncate la gunoi.

Campionii celei de-a XV-a ediţii „Baterel, Eroul Reciclării” au fost elevii de la Şcoala Gimnazială Nr. 9 „Nicolae Orghidan” din Braşov (5.779 kg DEEE colectate), urmaţi de cei de la Liceul Tehnologic Crişan, Crişcior, judeţul Hunedoara (4.970 kg DEEE), respectiv Şcoala Gimnazială Dracea, judeţul Teleorman (4.773 kg DEEE). Marele premiu constă în participarea la Baterel Camp, tabăra educativă de 5 zile (15-19 iulie, Sinaia), unde copiii vor învăţa, prin joc, activităţi în natură şi ateliere practice, cum pot avea grijă de mediul înconjurător.

„Rezultatele acestei ediţii ne confirmă că experienţele au cel mai mare impact asupra elevilor. Activităţile din şcoli, întâlnirile cu Baterel sau tabăra de vară, transformă educaţia pentru mediu într-o poveste pe care cei mici şi-o amintesc şi o duc mai departe. Generaţiile de copii care au crescut cu Baterel vor şti întotdeauna cum, unde şi mai ales de ce se reciclează echipamentele electrice uzate.”, a declarat Ana Maria Rădulescu, Manager proiecte educaţionale la Asociaţia Environ.

Trei profesori premiaţi

Pe parcursul anului, sute de elevi implicaţi în provocările „Baterel, Eroul Reciclării” au fost recompensaţi cu premii în valoare totală de 50.000 de lei, în produse pe care le-au putut alege direct de pe www.magazinbaterel.ro.

Au fost premiaţi şi profesorii care au coordonat temele eco-educative la clasă şi procesul de colectare în şcoli. Locul I i-a revenit profesoarei Debora Axene, de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Drăguşeni, judeţul Galaţi, care a primit un premiu de 1.500 lei. Pe locul al doilea s-a clasat profesoara Minodora Cozma, de la Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu”, Broşteni, judeţul Suceava (1.000 lei), podiumul fiind completat de profesoara Jenica Sava, Liceul Tehnologic „Nicolae Titulescu”, Medgidia, judeţul Constanţa (500 lei).

O noutate a ediţiei din acest an a fost Turneul Baterel, organizat în Braşov, Constanţa şi Iaşi, în cadrul căruia sute de copii s-au întâlnit pentru prima dată cu mascota campaniei şi au participat la activităţi interactive dedicate reciclării şi consumului responsabil

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