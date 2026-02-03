Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Peste 830.000 de lei pentru iniţiative de mediu ce schimbă oraşul şi comunităţile

U.B.
Miscellanea / 3 februarie, 12:04

Peste 830.000 de lei pentru iniţiative de mediu ce schimbă oraşul şi comunităţile

Fundaţia Comunitară Bucureşti, împreună cu ING Bank România, investesc peste 830.000 de lei în 2026 pentru a susţine şase proiecte de mediu în Bucureşti, prin Platforma de mediu pentru Bucureşti, conform unui comunicat de presă remis redacţiei. Această finanţare vine după prima rundă de investiţii, de aproape 770.000 de lei, şi urmăreşte consolidarea iniţiativelor care aduc impact real în comunitate, dincolo de intervenţii punctuale, se arată în comunicat.

Proiectele sprijinite vizează domenii diverse, de la educaţie de mediu şi economie circulară, până la conservarea biodiversităţii şi implicarea civică, conform sursei menţionate. Selectarea iniţiativelor, arată comunicatul, a fost făcută pe baza rezultatelor anterioare, a potenţialului de extindere şi a alinierii cu obiectivele Platformei, iar organizatorii au aplicat metodologii de planificare şi incubare strategică pentru a asigura sustenabilitatea proiectelor.

Conform comunicatului, printre iniţiativele finanţate se numără proiectul Fundaţiei Visul Luanei, care vizează salvarea şi reabilitarea animalelor sălbatice native, urmărind sprijinirea a aproximativ 2.000 de animale în 2025-2026, continuarea proiectului „Batwatch” al Asociaţiei Wilderness Research and Conservation pentru monitorizarea şi protecţia coloniilor de lilieci afectate de lucrările urbane, iniţiativa „Verde Concret(e)” a Grupului de Iniţiativă Civică Wilson, care transformă curţi şi spaţii degradate în zone verzi şi comunitare, proiectul „Bucureştii verzi şi Noi”, ce extinde intervenţiile pentru aproximativ 4.000 de metri pătraţi de micro-spaţii verzi şi promovează bune practici de întreţinere comunitară, proiectul „ROOTS - Grădini urbane” al Asociaţiei Culturalis, care dezvoltă reţeaua de grădini şi puncte de compostare în sectoarele 1, 2 şi 3 implicând şcoli, locatari şi organizaţii civice, precum şi Academia de Compost, un proiect de tip collective impact ce sprijină crearea de puncte de compostare la nivelul oraşului şi educaţia comunitară pentru reducerea biodeşeurilor.

Directorul executive al Fundaţiei Comunitare Bucureşti, Alina Kasprovschi, a declarant: „Schimbarea reală într-un oraş nu vine din intervenţii izolate, ci din continuitate. Prin această finanţare, alegem să susţinem iniţiative care şi-au dovedit deja impactul şi care pot creşte alături de comunităţile din jurul lor”, evidenţiază comunicatul.

Platforma de mediu pentru Bucureşti funcţionează, conform comunicatului, din 2022 şi a finanţat până în prezent 58 de proiecte cu peste 15 milioane de lei, reunind ONG-uri, comunităţi şi autorităţi pentru soluţii de mediu durabile şi impact real în Capitală.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

03 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 03 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

03 februarie
Ediţia din 03.02.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

02 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0959
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2958
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5372
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8854
Gram de aur (XAU)Gram de aur644.9082

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb