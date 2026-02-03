Peste 830.000 de lei pentru iniţiative de mediu ce schimbă oraşul şi comunităţile

Fundaţia Comunitară Bucureşti, împreună cu ING Bank România, investesc peste 830.000 de lei în 2026 pentru a susţine şase proiecte de mediu în Bucureşti, prin Platforma de mediu pentru Bucureşti, conform unui comunicat de presă remis redacţiei. Această finanţare vine după prima rundă de investiţii, de aproape 770.000 de lei, şi urmăreşte consolidarea iniţiativelor care aduc impact real în comunitate, dincolo de intervenţii punctuale, se arată în comunicat.

Proiectele sprijinite vizează domenii diverse, de la educaţie de mediu şi economie circulară, până la conservarea biodiversităţii şi implicarea civică, conform sursei menţionate. Selectarea iniţiativelor, arată comunicatul, a fost făcută pe baza rezultatelor anterioare, a potenţialului de extindere şi a alinierii cu obiectivele Platformei, iar organizatorii au aplicat metodologii de planificare şi incubare strategică pentru a asigura sustenabilitatea proiectelor.

Conform comunicatului, printre iniţiativele finanţate se numără proiectul Fundaţiei Visul Luanei, care vizează salvarea şi reabilitarea animalelor sălbatice native, urmărind sprijinirea a aproximativ 2.000 de animale în 2025-2026, continuarea proiectului „Batwatch” al Asociaţiei Wilderness Research and Conservation pentru monitorizarea şi protecţia coloniilor de lilieci afectate de lucrările urbane, iniţiativa „Verde Concret(e)” a Grupului de Iniţiativă Civică Wilson, care transformă curţi şi spaţii degradate în zone verzi şi comunitare, proiectul „Bucureştii verzi şi Noi”, ce extinde intervenţiile pentru aproximativ 4.000 de metri pătraţi de micro-spaţii verzi şi promovează bune practici de întreţinere comunitară, proiectul „ROOTS - Grădini urbane” al Asociaţiei Culturalis, care dezvoltă reţeaua de grădini şi puncte de compostare în sectoarele 1, 2 şi 3 implicând şcoli, locatari şi organizaţii civice, precum şi Academia de Compost, un proiect de tip collective impact ce sprijină crearea de puncte de compostare la nivelul oraşului şi educaţia comunitară pentru reducerea biodeşeurilor.

Directorul executive al Fundaţiei Comunitare Bucureşti, Alina Kasprovschi, a declarant: „Schimbarea reală într-un oraş nu vine din intervenţii izolate, ci din continuitate. Prin această finanţare, alegem să susţinem iniţiative care şi-au dovedit deja impactul şi care pot creşte alături de comunităţile din jurul lor”, evidenţiază comunicatul.

Platforma de mediu pentru Bucureşti funcţionează, conform comunicatului, din 2022 şi a finanţat până în prezent 58 de proiecte cu peste 15 milioane de lei, reunind ONG-uri, comunităţi şi autorităţi pentru soluţii de mediu durabile şi impact real în Capitală.