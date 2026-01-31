Peste două mii de persoane la un protest la Miercurea-Ciuc, împotriva creşteri taxelor şi impozitelor

Peste două mii de persoane au participat sâmbătă, la Miercurea-Ciuc, la un protest împotriva creşterii taxelor şi impozitelor locale şi a eliminării facilităţilor fiscale, relatează AGERPRES.

Potrivit AGERPRES, manifestaţia a vizat şi decizii politice considerate injuste de participanţi.

Oamenii s-au adunat pe platoul din centrul municipiului şi au scandat lozinci împotriva UDMR şi a primarului Korodi Attila, pe care i-au acuzat că nu le reprezintă interesele, transmite AGERPRES.

„E ruşinos. E foarte ruşinos să face guvernul acesta cu noi. Şi şefii noştri (Consiliul Local, UDMR - n.red.) (...)”, a declarat unul dintre protestatari, Abraham Arpad, citat de AGERPRES.

El a spus că nu mai intenţionează să plătească anticipat impozitele şi că gestul său reprezintă o formă de protest, mai notează AGERPRES.

O femeie prezentă la manifestaţie a susţinut că politicienii locali nu mai reprezintă interesele cetăţenilor şi că i-au trădat „pe secui, pe unguri, pe români”, potrivit relatării AGERPRES.

La protest au participat şi reprezentanţi ai asociaţiilor persoanelor cu dizabilităţi, care au acuzat Guvernul că a eliminat facilităţile fiscale pentru această categorie, scrie AGERPRES.

Conform AGERPRES, protestatarii au afişat pancarte cu mesaje precum „Nu noi am distrus economia ţării”, „Ne-aţi luat dreptul la viaţă” sau „Şi noi am fi vrut să ne naştem sănătoşi”.

„Am fost scutiţi de taxe şi impozite la o casă, la o maşină şi la un teren. Şi asta a retras-o...”, a afirmat Pal Istvan Csaba, reprezentant al unei asociaţii, citat de AGERPRES.

Acesta a criticat Guvernul şi UDMR, susţinând că judeţele din Ţinutul Secuiesc au fost „trase înapoi”, mai arată AGERPRES.

Organizatorul protestului, Janos Menyhart, a declarat că manifestaţia nu este una de partid, ci una civică, în care cetăţenii cer reducerea taxelor la nivelul minim permis de lege, relatează AGERPRES.

„Cererea noastră principală este clară: taxele şi impozitele locale trebuie reduse la minimum permis de lege”, a transmis Menyhart, potrivit AGERPRES.

El a cerut şi o împărţire echitabilă a poverii şi reducerea cheltuielilor din zona administraţiei, consemnează AGERPRES.

Liderul AUR Harghita, Burus Viorel, a anunţat că participă ca simplu cetăţean şi a cerut demisia clasei politice de la Bucureşti, mai scrie AGERPRES.

Primarul Korodi Attila, alături de viceprimar şi consilieri UDMR, a fost prezent în faţa protestatarilor şi a discutat ulterior cu aceştia, potrivit AGERPRES.

Korodi Attila a declarat presei că protestul este justificat şi că majorările au un impact dur asupra multor familii, notează AGERPRES.

„Este o situaţie reală. Sunt foarte multe familii unde creează o problemă acest efort financiar”, a spus primarul, citat de AGERPRES.

Edilul a precizat că aşteaptă clarificări de la Ministerul Finanţelor privind posibilitatea reducerii taxelor şi că pentru persoanele cu handicap se va acorda ajutor social local compensator, mai arată AGERPRES.

De asemenea, dacă nu vor exista alte pârghii, anul viitor se va interveni inclusiv asupra coeficienţilor de impozitare, a declarat Korodi Attila pentru AGERPRES.