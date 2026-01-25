Peste un milion de ucraineni, fără energie electrică în urma unui atac rusesc

Un număr de 1,2 milioane de proprietăţi din toată Ucraina au rămas fără energie electrică, în condiţiile în care temperaturile sunt sub zero grade, în urma atacului de amploare al Rusiei asupra sistemului energetic al ţării, care a zguduit Kievul cu explozii până sâmbătă dimineaţa, potrivit Reuters.

Conform sursei citate, viceprim-ministrul Oleksei Kuleba a declarat că peste 3.200 de clădiri din capitală au rămas fără încălzire la sfârşitul serii de sâmbătă, faţă de 6.000 dimineaţa.

Ministrul Energiei, Denis Shmyhal, a scris pe Telegram, după reuniunea zilnică a oficialilor dedicaţi energiei, că peste 800.000 de gospodării din Kiev erau încă fără energie electrică, la fel ca alte 400.000 din regiunea Cernihiv, la nord de capitală, a relatat Reuters.

Apartamentele multor locuitori erau deja îngheţate din cauza întreruperii sistemului centralizat de distribuţie a încălzirii din Kiev, în urma atacurilor anterioare, potrivit sursei citate.

Moscova a desfăşurat atacurile în timp ce negocierile trilaterale, mediate de SUA, între Rusia şi Ucraina au continuat pentru a doua zi consecutivă în Emiratele Arabe Unite, fiind ulterior suspendate fără niciun semn de compromis, a informat Reuters.