Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Peter Szijarto: „Un război Rusia-NATO ar însemna al treilea război mondial”

S.E.
Internaţional / 29 ianuarie, 18:39

Peter Szijarto/Sursa foto: X

Peter Szijarto/Sursa foto: X

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a avertizat joi că un eventual antrenament al forţelor militare comunitare pe sol ucrainean ar putea conduce la un război mondial, potrivit EFE.

„Vor ca antrenamentul (n.r. - forţelor) Uniunii Europene să fie mutat în Ucraina", a afirmat el, conform sursei citate.

Propunere, a continuat Szijjarto, este „evident" legată de o iniţiativă anterioară a Franţei şi Regatului Unit de a trimite trupe în Ucraina, invadată de Rusia în urmă cu patru ani, a mai transmis Szijarto, citat de EFE.

Dat fiind că majoritatea celor 27 sunt membri NATO, există riscul unui război între Rusia şi Alianţa Nord-Atlantică, ceea ce, la rândul său, „ar însemna al treilea război mondial", a insistat ministrul executivului condus de premierul ultranaţionalist Viktor Orban, liderul UE cel mai apropiat de Kremlin şi un admirator declarat al preşedintelui SUA, Donald Trump, a informat sursa menţionată.

Szijjarto a declarat că în cadrul reuniunii CAE s-a menţionat şi faptul că „UE nu este pregătită pentru pace" în Ucraina.

Relaţiile Ungariei cu Ucraina sunt tensionate de ani de zile, iar în ultimele săptămâni ministerele de externe ale celor două ţări şi-au convocat reciproc ambasadorii din cauza declaraţiilor liderilor guvernamentali, a relatat EFE, care a subliniat că Ucraina acuză Ungaria că susţine interesele Moscovei în război, în timp ce Budapesta denunţă faptul că Kievul îngrădeşte drepturile minorităţii maghiare din Ucraina.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 29 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

29 ianuarie
Ediţia din 29.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0957
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2651
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5548
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8825
Gram de aur (XAU)Gram de aur755.1450

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb