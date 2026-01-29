Peter Szijarto: „Un război Rusia-NATO ar însemna al treilea război mondial”

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a avertizat joi că un eventual antrenament al forţelor militare comunitare pe sol ucrainean ar putea conduce la un război mondial, potrivit EFE.

„Vor ca antrenamentul (n.r. - forţelor) Uniunii Europene să fie mutat în Ucraina", a afirmat el, conform sursei citate.

Propunere, a continuat Szijjarto, este „evident" legată de o iniţiativă anterioară a Franţei şi Regatului Unit de a trimite trupe în Ucraina, invadată de Rusia în urmă cu patru ani, a mai transmis Szijarto, citat de EFE.

Dat fiind că majoritatea celor 27 sunt membri NATO, există riscul unui război între Rusia şi Alianţa Nord-Atlantică, ceea ce, la rândul său, „ar însemna al treilea război mondial", a insistat ministrul executivului condus de premierul ultranaţionalist Viktor Orban, liderul UE cel mai apropiat de Kremlin şi un admirator declarat al preşedintelui SUA, Donald Trump, a informat sursa menţionată.

Szijjarto a declarat că în cadrul reuniunii CAE s-a menţionat şi faptul că „UE nu este pregătită pentru pace" în Ucraina.

Relaţiile Ungariei cu Ucraina sunt tensionate de ani de zile, iar în ultimele săptămâni ministerele de externe ale celor două ţări şi-au convocat reciproc ambasadorii din cauza declaraţiilor liderilor guvernamentali, a relatat EFE, care a subliniat că Ucraina acuză Ungaria că susţine interesele Moscovei în război, în timp ce Budapesta denunţă faptul că Kievul îngrădeşte drepturile minorităţii maghiare din Ucraina.