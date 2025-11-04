Philip Morris România investeşte în energie verde la fabrica din Otopeni

Philip Morris România îşi consolidează angajamentul faţă de sustenabilitate prin instalarea a 6.188 de panouri solare, cu o capacitate totală instalată de 3,4 MWh, în fabrica din Otopeni, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Acestea au fost montate în parcarea şi pe acoperişul clădirilor de producţie, cu sprijinul ENGIE România, şi au fost puse în funcţiune la 1 noiembrie. Din 2017, Philip Morris International (PMI) a investit peste 730 de milioane de dolari în retehnologizarea şi modernizarea fabricii din Otopeni. O parte din aceste investiţii au fost direcţionate spre măsuri de sustenabilitate, inclusiv instalarea panourilor solare.

„Această iniţiativă este un nou pas concret în direcţia transformării sustenabile a fabricii noastre. Ne-am asumat un rol activ în combaterea schimbărilor climatice şi suntem mândri că putem produce energie verde. Panourile solare reduc amprenta noastră de carbon prin faptul că produc energie şi susţin funcţionarea celui mai mare boiler electric industrial din România, utilizat pentru producerea aburului tehnologic necesar în fabrică. În plus, ele oferă umbră autovehiculelor parcate, ceea ce reduce consumul de combustibil şi energie în zilele toride de vară. Rezultatul este o scădere suplimentară a emisiilor de gaze cu efect de seră”, a declarat Kurnia Adhi Sulistyawan, Director Manufacturing, Philip Morris România.

Iniţiativa face parte din strategia companiei de a reduce dependenţa de combustibili fosili şi de a atinge neutralitatea emisiilor de carbon în operaţiunile directe. În acest scop, echipa din Otopeni a implementat un plan strategic în trei paşi - reducere, tranziţie şi compensare. Planul a presupus reducerea consumului de energie şi optimizarea eficienţei operaţionale, tranziţia de la combustibili fosili la surse de energie regenerabilă, precum şi compensarea emisiilor inevitabile prin proiecte bazate pe soluţii naturale şi achiziţionarea de credite de carbon de înaltă calitate de către PMI.

Iniţiativa-cheie în procesul de decarbonizare a fabricii din Otopeni este programul Zero Carbon Tech, lansat în perioada 2016-2017. Programul a inclus evaluări energetice, implementarea unui sistem avansat de monitorizare a utilităţilor şi soluţii concrete pentru reducerea amprentei de carbon, precum panouri solare pentru producerea energiei, un boiler electric utilizat pentru încălzirea şi climatizarea fabricii, precum şi pompe de căldură care recuperează căldura şi o utilizează în sistemul de încălzire şi climatizare.

Proiectul de instalare a panourilor solare a început în 2023 şi a fost implementat în două faze. Prima fază a inclus construirea uneia dintre cele mai mari parcări cu panouri solare bifaciale din România, cu o capacitate instalată de 0,5 MWh, precum şi dezvoltarea infrastructurii pentru încărcarea vehiculelor electrice. A doua fază a constat în instalarea de panouri solare pe acoperişul fabricii. Aceste panouri acoperă o suprafaţă de peste 15.000 m² şi au o capacitate instalată de 2,9 MWh. În total, capacitatea instalată ajunge la 3,4 MWh.

„Prin această iniţiativă de instalare a panourilor solare, ne consolidăm angajamentul faţă de protejarea mediului şi accelerarea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon, contribuind activ la eforturile globale ale PMI de combatere a schimbărilor climatice. Sustenabilitatea reprezintă o direcţie strategică esenţială pentru companie, integrată în toate dimensiunile activităţii - de la inovaţie şi procese de producţie, până la impactul social şi de mediu şi un catalizator pentru valoare pe termen lung şi rezilienţă. Astfel, prin dezvoltarea de produse fără fum, reducerea amprentei de carbon şi adoptarea unui model de afaceri responsabil, Philip Morris România îşi propune să aibă un impact semnificativ în crearea unui viitor sustenabil”, a declarat Kurnia Adhi Sulistyawan, Director Manufacturing, Philip Morris România.

În 2024, emisiile de CO₂ generate de arderea gazelor naturale în fabrică au ajuns la 15,96 kT. Odată cu implementarea completă a proiectului Zero Carbon Tech, aceste emisii vor fi reduse anual cu până la 10 kT - echivalentul emisiilor produse de 4.211 vehicule care parcurg zilnic 50 km timp de un an. Această tranziţie către energie verde contribuie semnificativ la combaterea schimbărilor climatice şi la îmbunătăţirea calităţii aerului.

În cadrul operaţiunilor din Otopeni, sustenabilitatea se reflectă şi în gestionarea eficientă a resurselor, prin reciclarea şi valorificarea deşeurilor, tratarea sustenabilă a apelor uzate în staţii de epurare şi utilizarea energiei verzi. Ca urmare a tuturor măsurilor implementate pentru o utilizare responsabilă a apei în activitatea fabricii, în 2020, Philip Morris România a obţinut certificarea globală Alliance for Water Stewardship (AWS), cea mai importantă din acest domeniu. Compania se implică activ şi în protejarea mediului prin proiecte de reîmpădurire, conservarea biodiversităţii şi acţiuni de ecologizare desfăşurate în parteneriat cu ONG-uri şi autorităţi locale.

Philip Morris International (PMI) este o companie internaţională de top din domeniul bunurilor de larg consum care şi-a propus să construiască un viitor fără fum şi să îşi extindă, pe termen lung, portofoliul cu produse din afara sectorului de produse care conţin tutun sau nicotină. Portofoliul actual de produse al companiei constă, în principal, în ţigări şi produse fără fum, inclusiv produse care încălzesc tutunul fără să îl ardă şi pliculeţe cu nicotină.

Produsele fără fum dezvoltate de PMI sunt disponibile pentru vânzare în 100 de pieţe, iar la 30 iunie 2025 compania estimează că aproximativ 41 de milioane de adulţi din întreaga lume utilizează aceste produse; mulţi dintre aceştia au renunţat complet la ţigări sau şi-au redus semnificativ consumul. Produsele fără fum au reprezentat aproximativ 41% din veniturile nete totale ale PMI în primele nouă luni ale anului 2025.

Din 2008, PMI a investit peste 14 miliarde de dolari pentru a dezvolta, fundamenta ştiinţific şi comercializa produse inovatoare fără fum pentru adulţii care altfel ar continua să fumeze, cu scopul de a opri complet vânzarea ţigărilor. Pentru aceasta, compania a construit capacităţi de evaluare ştiinţifică de nivel mondial în domenii preclinice, precum toxicologia sistemelor, cercetarea clinică şi comportamentală, dar şi în studii post-lansare.

În urma unei analize bazate pe dovezi ştiinţifice, Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din SUA a autorizat comercializarea produsului snus General şi a pliculeţelor cu nicotină ZYN de la Swedish Match, precum şi a unor versiuni ale dispozitivului IQOS dezvoltat de PMI şi a consumabilelor aferente - primele autorizaţii de acest tip din categoriile respective. Versiuni ale acestor produse au primit şi autorizarea ca produse din tutun cu risc modificat.

Având o bază solidă şi expertiză în ştiinţele vieţii, PMI îşi propune ca, pe termen lung, să se extindă în domeniile wellness şi sănătate, contribuind la îmbunătăţirea calităţii vieţii prin soluţii integrate pentru sănătate.