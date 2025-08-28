PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a apreciat la 5,0629 lei

Euro a crescut, ieri, cu 0,77 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0629 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 15:00, un euro era tranzacţionat la 1,1592 dolari, în depreciere cu 0,42% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,16423 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1574 şi un maxim de 1,1647.

Dolarul american a crescut cu 2,44 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3681 lei, faţă de 4,3437 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a crescut cu 2,32 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,4137 lei, faţă de 5,3905 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 474,4798 lei, în apreciere cu 3,7064 lei comparativ cu 470,7734 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.