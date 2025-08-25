PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a depreciat la 5,0545 lei

Euro a scăzut, vineri, cu 0,33 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0545 lei/euro.

Pe pieţele externe, vineri, în jurul orelor 14:00, un euro era tranzacţionat la 1,1596 dolari, în depreciere cu 0,03% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,16056 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1582 şi un maxim de 1,1616.

Dolarul american a crescut cu 1,86 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3573 lei, faţă de 4,3387 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a scăzut cu 0,56 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,3834 lei, faţă de 5,3890 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 466,5432 lei, în apreciere cu 0,4329 lei comparativ cu 466,1103 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.