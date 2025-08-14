PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a depreciat la 5,0633 lei

Euro a scăzut, ieri, cu 0,50 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0633 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 16:45, un euro era tranzacţionat la 1,1702 dolari, în apreciere cu 0,25% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,16741 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1668 şi un maxim de 1,1730.

Dolarul american a scăzut cu 5,15 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3173 lei, faţă de 4,3688 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a scăzut cu 0,84 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,3791 lei, faţă de 5,3875 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 467,1788 lei, în depreciere cu 2,9178 lei comparativ cu 470,0966 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.