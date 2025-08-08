PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a depreciat la 5,0736 lei

Euro a scăzut, ieri, cu 0,11 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0736 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 14:30, un euro era tranzacţionat la 1,1643 dolari, în depreciere cu 0,14% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,16591 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1634 şi un maxim de 1,1698.

Dolarul american a scăzut cu 3,35 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3461 lei, faţă de 4,3796 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a scăzut cu 3 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5.3897 lei, faţă de 5,4197 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 471,9649 lei, în depreciere cu 1,2257 lei comparativ cu 473,1906 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.