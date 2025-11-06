PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a depreciat la 5,0851 lei

Euro a scăzut, ieri, cu 0,014 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0851 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 15:30, un euro era tranzacţionat la 1,1487 dolari, în apreciere cu 0,03% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,14821 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1476 şi un maxim de 1,1497.

Dolarul american a crescut cu 0,83 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,4290 lei, faţă de 4,4207 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a scăzut cu 0,77 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,4608 lei, faţă de 5,4685 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 565,0116 lei, în depreciere cu 2,2725 lei comparativ cu 567,2841 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.