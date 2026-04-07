PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a depreciat la 5,0961 lei

Euro s-a depreciat, ieri, cu 0,17 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0961 lei/euro, faţă de 5,0978 lei/euro în şedinţa anterioară.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orei 15:00, un euro era tranzacţionat la 1,1548 dolari, în apreciere cu 0,27% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,1523 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1505 şi un maxim de 1,1569.

Dolarul american s-a depreciat cu 0,77 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,4092 lei, faţă de 4,4169 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian s-a depreciat cu 0,22 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,5296 lei, faţă de 5,5318 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 666,3626 lei, în apreciere cu 2,2763 lei comparativ cu 664,0863 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.