Pierdere de 4,4 milioane lei pentru Compa, la jumătatea anului

Producătorul de piese auto Compa Sibiu (CMP) a raportat o pierdere de 4,4 milioane lei, pentru prima jumătate a anului, faţă de un profit de aproape 4,9 milioane lei în primele şase luni din 2024, în vreme ce veniturile s-au diminuat cu 15%, până la 269,4 milioane lei, conform raportului emitentului publicat, ieri, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Veniturile din vânzări de produse finite, cea mai importantă categorie de venituri a companiei, au scăzut cu 23%, până la 258,9 milioane lei, în vreme ce veniturile din vânzarea mărfurile au coborât cu 14%, la 2,9 milioane lei. Alte venituri din exploatare s-au ridicat la 3,3 milioane lei, cu 24% sub cele din primele şase luni ale anului trecut.

Pe de altă parte, cheltuielile totale au fost de 270 milioane lei, cu 21% sub cele din prima jumătate din 2024, în vreme ce cheltuielile cu materiile prime şi consumabilele utilizate s-au ridicat la 138,9 milioane lei, în scădere cu 24%. Cheltuielile cu beneficiile angajaţilor au scăzut cu 10%, la 76,4 milioane lei, iar cheltuielile cu amortizarea şi depreciere au fost de 20,9 milioane lei, cu 12% sub cele din prima jumătate a anului trecut.

În aceste condiţii, Compa Sibiu a înregistrat o pierdere din exploatare de 0,6 milioane lei, faţă de un câştig de aproape zece milioane lei în perioada ianuarie-iunie 2024, în vreme ce costurile nete cu finanţarea au fost de circa 0,3 milioane lei.

La jumătatea anului, activele totale ale producătorului de piese auto erau de 635,3 milioane lei, cu 1% sub cele de la finele lui 2024, în vreme ce datoriile totale erau de 120,4 milioane lei, cu 1% peste cele din decembrie anul trecut.

Ion Deac avea 19,5% din companie, la jumătatea lui 2024, în vreme ce Mihaela Dumitrescu deţinea 19,2% din emitentul a cărui evaluare bursieră se ridică la circa 130 milioane lei.