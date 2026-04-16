PIFM: Guvernul blochează în mod abuziv accesul companiilor din România la muncitorii străini

S.B.
Miscellanea / 16 aprilie, 11:56

Lipsa acută de forţă de muncă din numeroase sectoare ale economiei româneşti continuă să pună presiune pe companii, iar blocarea recentă a unui mecanism esenţial pentru recrutarea de lucrători din afara ţării riscă să amplifice problemele existente, avertizează Patronatul Importatorilor de Forţă de Muncă (PIFM).

În ultimii ani, autorităţile au încercat să atenueze deficitul de personal prin majorarea contingentelor anuale de muncitori străini şi prin digitalizarea procesului de obţinere a avizelor de muncă. Astfel, angajatorii români sunt obligaţi, potrivit legislaţiei, să obţină în prealabil un aviz de muncă pentru fiecare lucrător din afara Uniunii Europene, după ce acesta este selectat în ţara de origine.

Procedura se desfăşoară prin intermediul platformei online gestionate de Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), unde sunt încărcate documentele necesare, urmând ca ulterior angajatorii să se prezinte fizic pentru verificarea actelor în original. Cadrul legal al acestui sistem a fost consolidat în 2024, prin Legea nr. 156/2024.

Reprezentanţii mediului de afaceri susţin însă că mecanismul este, în prezent, blocat. Potrivit lui Bogdan Gheorghiu, vicepreşedinte al PIFM, în 2025 durata medie pentru obţinerea unui aviz de muncă ajunsese la 4-5 luni de la depunerea documentaţiei până la eliberarea efectivă. „Deşi reprezentanţii IGI au fost deschişi dialogului, portalul a fost blocat la nivel central într-un mod nejustificat, nelegal şi abuziv”, afirmă acesta.

Blocajul are efecte directe asupra companiilor, care au investit deja resurse semnificative în recrutarea de personal. „Angajatorii români au în continuare nevoie urgentă de forţă de muncă. În ultimele luni, companiile au testat şi selectat lucrători, însă efortul lor financiar şi logistic este acum în zadar. Chiar săptămâna trecută, împreună cu una dintre cele mai mari companii de construcţii din România, am testat aproximativ 450 de muncitori şi am selectat 130 dintre ei, care nu pot intra în ţară deoarece portalul IGI este blocat”, a declarat Gheorghiu.

Situaţia intervine într-un moment de tranziţie legislativă. O ordonanţă de urgenţă menită să reformeze sistemul importului de forţă de muncă a fost iniţial propusă în decembrie 2025, retrasă ulterior pentru modificări şi readusă în dezbatere publică în aprilie 2026. În loc să asigure continuitatea proceselor până la adoptarea noilor reguli, autorităţile au suspendat funcţionarea actualului sistem, susţine patronatul.

Reprezentanţii PIFM atrag atenţia că această abordare poate avea consecinţe grave. Ei compară situaţia cu alte domenii sensibile, unde probleme structurale nu au fost abordate prin blocarea sistemelor existente. În opinia lor, suspendarea procesului legal de migraţie a forţei de muncă riscă să favorizeze creşterea fenomenelor ilegale şi a reţelelor de criminalitate.

Pentru a evita deteriorarea suplimentară a mediului economic, patronatul solicită deblocarea urgentă a platformei IGI şi introducerea unei perioade de tranziţie până la finalul anului 2026. Aceasta ar permite autorităţilor, angajatorilor şi agenţiilor de recrutare să se adapteze noilor reguli fără a perturba fluxul de muncitori străini.

„Este esenţial ca toţi actorii implicaţi să aibă timpul necesar pentru a se alinia noilor proceduri şi pentru a testa sistemul digital actualizat. În lipsa unei astfel de perioade de tranziţie, există riscul de a adăuga presiuni suplimentare într-o economie deja afectată de inflaţie şi deficit bugetar”, a concluzionat Bogdan Gheorghiu.

Curs valutar BNR

15 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0914
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3224
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5284
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8576
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3095

