Piperea acuză Guvernul Bolojan de „ocolirea democraţiei” prin asumarea răspunderii pe pachetele de austeritate

Guvernul condus de Ilie Bolojan intenţionează să îşi asume răspunderea în Parlament pe şase pachete de austeritate, fapt calificat drept „ocolirea antidemocratică a dezbaterii” de către europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea.

„De şase ori ocolirea dezbaterii parlamentare înseamnă de şase ori sfidarea cetăţenilor şi a mediului de afaceri, care sunt destinatarii acestor măsuri. Este ridicol că liderii PSD, care dau şapte miniştri şi un vicepremier, spun că nu ştiu ce conţin pachetele, dar le votează în orb”, a declarat Piperea.

Acesta a afirmat că măsuri cerute la nivel popular, precum interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, au fost abandonate, iar impozitul de 1% pe cifra de afaceri a multinaţionalelor ar fi eliminat.

Piperea a mai anunţat că opoziţia va depune şase moţiuni de cenzură, câte una pentru fiecare asumare a răspunderii, şi că va sesiza Comisia de la Veneţia şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

„Nicio criză nu poate justifica ignorarea rolului Parlamentului şi principiului european al deciziilor luate cât mai aproape de cetăţeni. Puterea poporului nu poate fi subtilizată de birocraţi, ONG-uri finanţate din exterior şi corporaţii”, a conchis europarlamentarul AUR.