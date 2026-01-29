PNL Argeş acuză inactivitatea autorităţilor în cazul apei nepotabile

Apa furnizată locuitorilor din municipiul Curtea de Argeş şi din comunele Băiculeşti, Valea Iaşului şi Valea Danului rămâne nepotabilă, după ce în urma analizelor a fost confirmată prezenţa bacteriei periculoase Clostridium perfringens, conform Agerpres.

Situaţia a început în noiembrie 2025, când turbiditatea apei din canalul de la Oeşti a depăşit capacitatea de filtrare a staţiei de tratare de la Cerbureni, ca urmare a deversărilor controlate din lacul Vidraru efectuate de Hidroelectrica pentru lucrări de retehnologizare, subliniază sursa citată.

PNL Argeş critică autorităţile locale şi centrale pentru lipsa unei reacţii adecvate şi susţine că mii de oameni,inclusiv vârstnici, copii şi persoane bolnave, au fost nevoiţi să cumpere apă din magazine timp de patru luni, evidenţiază Agerpres. „Este inacceptabil ca zeci de mii de oameni să fie lăsaţi luni întregi fără apă potabilă, iar rezultatul să fie contaminarea apei cu bacterii periculoase”, se arată în comunicatul partidului, potrivit Agerpres.

Societatea Aquaterm precizează că apa poate fi utilizată doar în scopuri menajere, dar nu este sigură pentru consum sau gătit, şi solicită autorităţilor să găsească urgent o soluţie pentru furnizarea apei potabile, adaugă sursa citată anterior.