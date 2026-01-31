PNL Iaşi îşi anunţă susţinerea pentru premierul Ilie Bolojan

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat că PNL Iaşi îl susţine pe premierul Ilie Bolojan şi direcţia actualei guvernări, mesajul fiind publicat pe Facebook.

Potrivit postării de pe Facebook, Biroul Politic Judeţean al PNL Iaşi a decis în prima şedinţă din acest an susţinerea oficială a prim-ministrului.

„În prima şedinţă din acest an a Biroului Politic Judeţean al PNL Iaşi, mi-am asumat, alături de colegi, susţinerea faţă de premierul Ilie Bolojan şi faţă de direcţia pe care a ales să o imprime guvernării", a scris Costel Alexe.

El arată că România traversează o perioadă complicată, cu presiuni economice şi decizii dificile.

„Traversăm o perioadă complicată, cu presiuni economice reale şi cu decizii care nu sunt uşor de luat. Dar să fim corecţi! Este evident că multe dintre problemele cu care ne confruntăm astăzi nu au apărut peste noapte şi nu pot fi puse în seama unui singur om sau a unei singure guvernări", a precizat Alexe.

Şeful CJ Iaşi şi-a exprimat încrederea în capacitatea premierului de a construi politici serioase.

„România are nevoie de o guvernare care spune adevărul, chiar şi atunci când acesta este incomod", a subliniat Costel Alexe.

El a criticat atacurile fără alternative şi poziţionările motivate strict electoral.

„Criticile sunt fireşti într-o democraţie, însă prea des vedem atacuri la adresa sa fără alternative. Vedem poziţionări motivate exclusiv de calcul electoral şi nu de interesul public", a transmis Alexe.

Liderul liberal ieşean a adăugat că ajustările făcute acum pot crea premisele stabilităţii şi dezvoltării sănătoase.

„Dacă avem curajul să facem aceste ajustări acum, vom crea premisele unei stabilităţi reale şi ale unei dezvoltări sănătoase", a mai scris el.

Costel Alexe a mai afirmat că Ilie Bolojan nu evită realitatea şi îşi asumă corectarea dezechilibrelor profunde.

„Nu vorbim despre măsuri populare, ci despre soluţii necesare. Iar diferenţa majoră este că, în acest moment, el este singurul lider care vine cu un plan coerent şi cu decizii concrete, nu cu promisiuni facile", a declarat Costel Alexe.