PNL îl propune pe Siegfried Mureşan pentru postul de premier

PNL, USR şi UDMR îl propun pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru al României, informează news.ro.

"PNL, USR şi UDMR înaintează o propunere comună pentru funcţia de prim-ministru al României în persoana europarlamentarului Siegfried Mureşan", anunţă liberalii într-un comunicat.

În opinia PNL, România are nevoie de un guvern care să gestioneze în mod responsabil urgenţele şi priorităţile ţării: PNRR, Programul SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE.

De asemenea, viitorul Executiv ar trebui, conform liberalilor, să continue reformele şi "să valorifice fiecare oportunitate de dezvoltare în interesul cetăţenilor".

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, în Polonia, că, pentru că avem miza până la 31 august a banilor din PNRR, este important să avem un guvern cât mai repede, şi, pentru că parlamentarii vor intra în vacanţă parlamentară marţi, ar fi bine să avem un guvern până marţi.

În plus, şeful statului a precizat că se aşteaptă ca partidele să vină la el cu o majoritate şi se aşteaptă la responsabilitate.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat, joi seară, că i-a propus lui Sorin Grindeanu să susţină un guvern minoritar al PNL-USR-UDMR şi rotativă anul viitor, când va fi susţinut un Guvern PSD. "

USR nu va vota un guvern monocolor PSD", a reiterat preşedintele USR, adăugând că partidul pe care-l conduce refuză să fie scara pe care PSD se întoarce la putere după ce a dărâmat Guvernul Bolojan.

La rândul său, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, mandatat de către partid să fie propunerea de premier la discuţiile cu preşedintele Nicuşor Dan, a anunţat, joi seară, că s-au făcut primii paşi pentru un nou Guvern.

"Nu pot însă să nu remarc exhibiţionismul moral al unora", a transmis preşedintele social-democrat, acuzând USR că blochează găsirea unei soluţii pentru ieşirea din criza politică. "Unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din braţe funcţiile şi privilegiile", a acuzat Grindeanu, transmiţând USR că se poate şi fără ei.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre o rotativă guvernamentală, că mai întâi trebuie să se parcurgă prima etapă şi el nu cere partidelor să vină cu ce se va întâmpla între iunie 2027 şi decembrie 2027 şi să-i spună care-i majoritatea pentru iulie 2026.