Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

PNL îl propune pe Siegfried Mureşan pentru postul de premier

S.B.
Politică / 26 iunie, 11:46

PNL îl propune pe Siegfried Mureşan pentru postul de premier

PNL, USR şi UDMR îl propun pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru al României, informează news.ro.

"PNL, USR şi UDMR înaintează o propunere comună pentru funcţia de prim-ministru al României în persoana europarlamentarului Siegfried Mureşan", anunţă liberalii într-un comunicat.

În opinia PNL, România are nevoie de un guvern care să gestioneze în mod responsabil urgenţele şi priorităţile ţării: PNRR, Programul SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE.

De asemenea, viitorul Executiv ar trebui, conform liberalilor, să continue reformele şi "să valorifice fiecare oportunitate de dezvoltare în interesul cetăţenilor".

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, în Polonia, că, pentru că avem miza până la 31 august a banilor din PNRR, este important să avem un guvern cât mai repede, şi, pentru că parlamentarii vor intra în vacanţă parlamentară marţi, ar fi bine să avem un guvern până marţi.

În plus, şeful statului a precizat că se aşteaptă ca partidele să vină la el cu o majoritate şi se aşteaptă la responsabilitate.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat, joi seară, că i-a propus lui Sorin Grindeanu să susţină un guvern minoritar al PNL-USR-UDMR şi rotativă anul viitor, când va fi susţinut un Guvern PSD. "

USR nu va vota un guvern monocolor PSD", a reiterat preşedintele USR, adăugând că partidul pe care-l conduce refuză să fie scara pe care PSD se întoarce la putere după ce a dărâmat Guvernul Bolojan.

La rândul său, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, mandatat de către partid să fie propunerea de premier la discuţiile cu preşedintele Nicuşor Dan, a anunţat, joi seară, că s-au făcut primii paşi pentru un nou Guvern.

"Nu pot însă să nu remarc exhibiţionismul moral al unora", a transmis preşedintele social-democrat, acuzând USR că blochează găsirea unei soluţii pentru ieşirea din criza politică. "Unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din braţe funcţiile şi privilegiile", a acuzat Grindeanu, transmiţând USR că se poate şi fără ei.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre o rotativă guvernamentală, că mai întâi trebuie să se parcurgă prima etapă şi el nu cere partidelor să vină cu ce se va întâmpla între iunie 2027 şi decembrie 2027 şi să-i spună care-i majoritatea pentru iulie 2026.

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.06.2026, 12:42)

    rotativa la vremuri noi tot noi. :

    politruci de calitate... nuci mici 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 26.06.2026, 13:07)

      ROMANI PREGATITIVA. IN locul lui ZELEA CODREANU la conducerea Guvernului adica BOLOJAN ,se propune BOLNAVUL PSIHIC SIEGFRID MURESAN, nascut TRADATOR.!

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 26.06.2026, 13:08)

    un blocaj !

    o propunere neserioasă 

    acest Mureșan e un byrocrat progresist, 

    el este rupt de mersul lucrurilor din Rumunia 

    Bolovan urmărește să stea pînă în september-2026 

    dar atenție! 

    nu cumva să vină un cataclism climatic, o inundație, un incendiu, un atac ruzzesc la platforma de foraj !

    cu Bolovan, murim de gât cu el ! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

26 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 26 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

26 iunie
Ediţia din 26.06.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2390
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5912
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6838
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0731
Gram de aur (XAU)Gram de aur598.3364

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb