Poliţia de Frontieră: 159.000 de ţigarete de contrabandă descoperite la Aeroportul Henri Coandă

Autorităţile de frontieră din cadrul Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti au descoperit în bagajele de cală a trei persoane peste 159.000 de ţigarete, pe care acestea au încercat să le introducă ilegal în România, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

În data de 29.08.2025, în jurul orei 05.00, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului Poliţiei de Frontieră Aeroport Henri Coandă şi lucrătorii vamali au verificat o familie formată din trei cetăţeni români, cu vârste cuprinse între 19 şi 44 de ani. Cele trei persoane călătoreau din direcţia Emiratele Arabe Unite - Dubai şi, după ce şi-au ridicat bagajele de cală şi-au continuat drumul spre ieşire, pe culoarul verde, flux destinat celor care nu au nimic de declarat autorităţilor vamale.

Potrivit sursei, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au procedat la efectuarea unor controale amănunţite asupra bagajelor de cală ale persoanelor menţionate, în urma cărora a fost descoperită, ascunsă şi nedeclarată, o cantitate semnificativă de pachete de ţigări netimbrate şi inscripţionate cu numele unei mărci cunoscute. În urma inventarierii a rezultat cantitatea de 159.200 ţigarete (7.960 pachete).

Urmare a celor constatate, întreaga cantitatea de ţigări a fost reţinută de către autoritatea vamală. În cauză, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 270, alin. 2, lit. a din Legea 86/2006 .