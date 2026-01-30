Poliţia din Ucraina a primit peste 2.000 de alerte cu bombă

Poliţia ucraineană a raportat că a primit vineri „peste 2.000 de alerte cu bombă” care anunţau că imobile aparţinând unor instituţii ale statului, clădiri de întreprinderi sau chiar locuri de divertisment au fost minate, potrivit AFP.

Conform sursei citate, vineri dimineaţă, „e-mailurile au început să curgă în număr mare pe adresele unor instituţii publice, autorităţi locale, instituţii de învăţământ, bănci, locuri de divertisment şi alte situri”, a enumerat poliţia într-un comunicat pe contul său de Telegram.

Alertele, care au vizat aproape toate regiunile ţării şi capitala Kiev, au fost false în proporţie de „30%” din cele semnalate şi verificate, a indicat poliţia, adăugând că se fac verificări în privinţa celorlalte locuri vizate, a relatat AFP.