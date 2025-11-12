Polo: Campioana CSM Oradea, a doua înfrângere în Liga Campionilor

Campioana CSM Oradea a pierdut al doilea meci din grupa C, în faţa propriilor fani, marţi seară, scor 11-16, cu formaţia AN Brescia, potrivit news.ro.

Scorul pe reprize a fost 3-6, 1-4, 2-4, 5-2.

Este al doilea eşec din grupă pentru CSM Oradea, care la debut a cedat în faţa deţinătoarei trofeului, FTC Budapesta, cu 11-19. În etapa a II-a, campioana României a învins Primorac Kotor, scor 14-7.

După trei etape, CSM Oradea se află pe locul 3, cu 3 puncte.

În continuare, CSM Oradea va avea următorul program în grupă: CSM Oradea - FTC Budapesta (18 noiembrie), Primorac Kotor - CSM Oradea (2 decembrie) şi AN Brescia - CSM Oradea (10 februarie 2026).

Primele două clasate în fiecare grupă se vor califica în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, iar echipele de pe locurile 3-4 vor continua în optimile de finală ale LEN EuroCup.