Polo CE: România, victorie cu Georgia

Naţionala României a învins luni, în al doilea meci din grupa principală F, reprezentativa Georgiei, scor 15-10. Tricolorii şi-au asigurat locul 4 în grupă şi intrarea în primele opt locuri.

Scorul pe reprize a fost 2-2, 4-4, 2-1, 7-3. Pentru România au marcat Fulea 4 goluri, Neamţu 4, Georgescu 4, Iudean 1, Vancsik 1, Prioteasa 1, iar din echipa Georgiei s-a remarcat Vasic 5.

După două meciuri în grupa F, tricolorii au 6 puncte şi ocupă locul 4, pe care nu-l mai pot pierde şi îşi asigură intrarea în primele opt. În ultimul meci din grupă, România joacă miercuri, cu Grecia

Celelalte meciuri de luni în grupa F sunt Grecia - Italia şi Croaţia - Turcia.

În grupa preliminară D, tricolorii au obţinut rezultatele: 16-8 cu Slovacia, 20-19 cu Turcia şi 6-20 cu Italia. România s-a calificat în grupa principală F de pe locul 2 (6 puncte), iar în primul meci a pierdut cu Croaţia, scor 9-17.

În grupa principală E joacă formaţiile calificate din grupele A şi C, adică Ungaria, Serbia, Spania, Muntenegru, Olanda şi Franţa.

După partidele din grupele principale, primele două clasate în fiecare grupă vor juca semifinalele (23 ianuarie), urmate de finalele pentru medalii (25 ianuarie), iar în paralel se vor juca şi meciurile pentru clasarea pe locurile 5-12. Pe locurile 13-16 s-au clasat echipele Malta, Slovacia, Slovenia şi Israel.

Obiectivul tricolorilor antrenaţi de Bogdan Rath este clasarea în primele 8 locuri, care asigură şi calificarea la Campionatul Mondial din 2027 (Budapesta).

Deţinătoarea trofeului este Spania, care a învins Croaţia în finala CE2024, scor 11-10. România s-a clasat pe locul 8.