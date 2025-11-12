Portughezul Filipe Coelho este noul antrenor al Universităţii Craiova

Universitatea Craiova a ajuns, marţi, la o înţelegere cu portughezul Filipe Coelho, pentru a prelua conducerea echipei.

Noul tehnician al Ştiinţei a lucrat timp de 7 ani alături de Paulo Bento la Naţionala Coreei de Sud şi a Emiratelor Arabe Unite.

Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia şi Vilafranquense.

El îl înlocuieşte în funcţie pe Mirel Rădoi.