Portughezul Filipe Coelho este noul antrenor al Universităţii Craiova

Universitatea Craiova a ajuns, marţi, la o înţelegere cu portughezul Filipe Coelho, pentru a prelua conducerea echipei.
Noul tehnician al Ştiinţei a lucrat timp de 7 ani alături de Paulo Bento la Naţionala Coreei de Sud şi a Emiratelor Arabe Unite.
Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia şi Vilafranquense.
El îl înlocuieşte în funcţie pe Mirel Rădoi.
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 12.11.2025, 07:16)
O nouă țeapă marca antrenor străin, în afară de Bergodi toți au f varză