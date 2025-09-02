Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

PPC blue lansează prima staţie gratuită de încărcare electrică 100% cu energie regenerabilă în România

I.S.
Comunicate de presă / 2 septembrie, 10:51

PPC blue lansează prima staţie gratuită de încărcare electrică 100% cu energie regenerabilă în România

Grupul de companii PPC în România anunţă lansarea primei soluţii de încărcare din reţeaua PPC blue care funcţionează 100% cu energie regenerabilă direct dintr-un parc fotovoltaic şi este disponibilă gratuit pentru toţi utilizatorii de vehicule electrice, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Aceasta marchează un pas important în angajamentul companiei faţă de mobilitatea sustenabilă şi inovaţia tehnologică în domeniul energiei verzi. PPC blue Power Box este o soluţie de încărcare inovativă, cu sistem de stocare a energiei încorporat, iar energia verde provine de la parcul fotovoltaic de la Călugăreni al PPC Renewables România.

Noua staţie de încărcare rapidă, echipată cu un sistem de stocare integrat, are o putere de încărcare de 150 kW şi este capabilă să deservească simultan două vehicule electrice. Clienţii pot găsi Power BOX-ul în judeţul Giurgiu, pe DN5 / E70, în proximitatea localităţii Uzunu, pe sensul de mers către Giurgiu.

Energia utilizată provine exclusiv din surse regenerabile, fiind furnizată de parcul fotovoltaic PPC Renewables România. Sistemul de stocare are o capacitate de 250 kWh. Astfel, infrastructura oferă nu doar o soluţie ecologică, ci şi una eficientă, gata să răspundă nevoilor de mobilitate ale utilizatorilor 24/7.

„Acest proiect reprezintă un exemplu al modului în care tehnologia, sustenabilitatea şi accesibilitatea pot fi îmbinate într-un mod inovator, cu beneficii directe pentru utilizatori. Mobilitatea electrică reprezintă legătura dintre producţie, stocare şi consumator. Ne bucurăm ca suntem împreună cu colegii de la PPC Renewables în acest proiect şi că astfel putem oferi o soluţie verde, eficientă şi gratuită, într-un moment în care tranziţia către mobilitatea electrică are nevoie de iniţiative curajoase. Explorăm deja extinderea acestui model în alte zone din România, ca parte a viziunii noastre de a construi o reţea de încărcare în armonie cu mediul şi care răspunde nevoilor viitorului”, a declarat Andreea-Dana Popescu, director al PPC Blue România.

„Ca producător de energie electrică din surse regenerabile, misiunea noastră este să asigurăm clienţilor energie curată şi sustenabilă. Power Box este un mod inovator de a integra tot lanţul, de la producţia de energie fotovoltaică până la folosirea acesteia de către utilizatorii de maşini electrice. Avansul tehnologic aduce aceste beneficii pe care ne bucurăm să le putem pune, împreună cu colegii de la PPC blue, la dispoziţie celor care au ales mobilitatea electrică”, a declarat Adrian Dugulan, director general al PPC Renewables România.

Potrivit comunicatului, Power BOX-ul este integrat în aplicaţia PPC blue, unde utilizatorii pot vizualiza localizarea acestuia. Clienţii PPC blue îşi pot încărca autovehiculul gratuit cu energie verde în sistem Plug&Charge, conectezi cablul şi încărcarea porneşte automat.

Acest proiect pilot reprezintă doar începutul unei noi direcţii strategice pentru PPC blue, care continuă să investească în infrastructură modernă şi sustenabilă pentru a sprijini dezvoltarea mobilităţii electrice în România.

Soluţia aleasă de PPC Blue Romania este furnizată de Allspark Energy şi conţine un sistem de stocare cu baterii de 250kWh şi o staţie ultrarapidă de 150 kW.

Aplicaţia PPC blue poate fi descărcată din AppStore sau Google Play. Aceasta permite vizualizarea staţiilor de încărcare disponibile şi alegerea serviciilor de încărcare potrivite nevoilor utilizatorilor (abonamentele sau Charge & Pay). Prin intermediul aplicaţiei utilizatorii îşi pot organiza călătoriile şi utiliza atât staţiile de încărcare PPC blue din România, cât şi din Grecia. De altfel, compania PPC Blue România este prima din ţară care oferă clienţilor abonamente pentru încărcare cu unităţi incluse (1 unitate = 1 kWh), oferind şi serviciu de tractare gratuit. În funcţie de nivelul de consum, există trei opţiuni: PPC blueLite (60 de unităţi de încărcare incluse), PPC bluePlus (120 de unităţi de încărcare incluse) şi PPC blueMax (200 de unităţi de încărcare incluse). Clienţii pot încărca folosind aplicaţia mobilă sau un card RFID asociat profilului activ.

În România, PPC blue operează peste 750 de puncte de încărcare în toate judeţele ţării, cu o putere totală instalată de peste 21 MW, şi oferă soluţii integrate de mobilitate electrică clienţilor rezidenţiali, companiilor şi instituţiilor publice din întreaga ţară.

Conform sursei, în 2024, şoferii care şi-au încărcat maşinile electrice la staţiile PPC blue au parcurs în total 10.500.000 de km, echivalentul a 262 de ture în jurul Pământului, înregistrând o medie 0,20 kWh per km. În urma sesiunilor de încărcare, aceştia au contribuit la reducerea cu peste 1.700 tone/an a emisiilor de dioxid de carbon.

Şoferii beneficiază de un serviciu de asistenţă tehnică cu suport oferit de o echipă dedicată, disponibil 24/7, la numărul 0800 801 158.

PPC blue instalează în România infrastructură de încărcare în centre comerciale, supermarketuri, restaurante şi hoteluri care doresc să atragă utilizatorii de maşini electrice, precum şi în spaţiile publice puse la dispoziţie de municipalităţi interesate de îmbunătăţirea calităţii aerului prin încurajarea mobilităţii electrice.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

02 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 02 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

02 septembrie
Ediţia din 02.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

01 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0725
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3271
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4141
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8564
Gram de aur (XAU)Gram de aur482.6091

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb