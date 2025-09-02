PPC blue lansează prima staţie gratuită de încărcare electrică 100% cu energie regenerabilă în România

Grupul de companii PPC în România anunţă lansarea primei soluţii de încărcare din reţeaua PPC blue care funcţionează 100% cu energie regenerabilă direct dintr-un parc fotovoltaic şi este disponibilă gratuit pentru toţi utilizatorii de vehicule electrice, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Aceasta marchează un pas important în angajamentul companiei faţă de mobilitatea sustenabilă şi inovaţia tehnologică în domeniul energiei verzi. PPC blue Power Box este o soluţie de încărcare inovativă, cu sistem de stocare a energiei încorporat, iar energia verde provine de la parcul fotovoltaic de la Călugăreni al PPC Renewables România.

Noua staţie de încărcare rapidă, echipată cu un sistem de stocare integrat, are o putere de încărcare de 150 kW şi este capabilă să deservească simultan două vehicule electrice. Clienţii pot găsi Power BOX-ul în judeţul Giurgiu, pe DN5 / E70, în proximitatea localităţii Uzunu, pe sensul de mers către Giurgiu.

Energia utilizată provine exclusiv din surse regenerabile, fiind furnizată de parcul fotovoltaic PPC Renewables România. Sistemul de stocare are o capacitate de 250 kWh. Astfel, infrastructura oferă nu doar o soluţie ecologică, ci şi una eficientă, gata să răspundă nevoilor de mobilitate ale utilizatorilor 24/7.

„Acest proiect reprezintă un exemplu al modului în care tehnologia, sustenabilitatea şi accesibilitatea pot fi îmbinate într-un mod inovator, cu beneficii directe pentru utilizatori. Mobilitatea electrică reprezintă legătura dintre producţie, stocare şi consumator. Ne bucurăm ca suntem împreună cu colegii de la PPC Renewables în acest proiect şi că astfel putem oferi o soluţie verde, eficientă şi gratuită, într-un moment în care tranziţia către mobilitatea electrică are nevoie de iniţiative curajoase. Explorăm deja extinderea acestui model în alte zone din România, ca parte a viziunii noastre de a construi o reţea de încărcare în armonie cu mediul şi care răspunde nevoilor viitorului”, a declarat Andreea-Dana Popescu, director al PPC Blue România.

„Ca producător de energie electrică din surse regenerabile, misiunea noastră este să asigurăm clienţilor energie curată şi sustenabilă. Power Box este un mod inovator de a integra tot lanţul, de la producţia de energie fotovoltaică până la folosirea acesteia de către utilizatorii de maşini electrice. Avansul tehnologic aduce aceste beneficii pe care ne bucurăm să le putem pune, împreună cu colegii de la PPC blue, la dispoziţie celor care au ales mobilitatea electrică”, a declarat Adrian Dugulan, director general al PPC Renewables România.

Potrivit comunicatului, Power BOX-ul este integrat în aplicaţia PPC blue, unde utilizatorii pot vizualiza localizarea acestuia. Clienţii PPC blue îşi pot încărca autovehiculul gratuit cu energie verde în sistem Plug&Charge, conectezi cablul şi încărcarea porneşte automat.

Acest proiect pilot reprezintă doar începutul unei noi direcţii strategice pentru PPC blue, care continuă să investească în infrastructură modernă şi sustenabilă pentru a sprijini dezvoltarea mobilităţii electrice în România.

Soluţia aleasă de PPC Blue Romania este furnizată de Allspark Energy şi conţine un sistem de stocare cu baterii de 250kWh şi o staţie ultrarapidă de 150 kW.

Aplicaţia PPC blue poate fi descărcată din AppStore sau Google Play. Aceasta permite vizualizarea staţiilor de încărcare disponibile şi alegerea serviciilor de încărcare potrivite nevoilor utilizatorilor (abonamentele sau Charge & Pay). Prin intermediul aplicaţiei utilizatorii îşi pot organiza călătoriile şi utiliza atât staţiile de încărcare PPC blue din România, cât şi din Grecia. De altfel, compania PPC Blue România este prima din ţară care oferă clienţilor abonamente pentru încărcare cu unităţi incluse (1 unitate = 1 kWh), oferind şi serviciu de tractare gratuit. În funcţie de nivelul de consum, există trei opţiuni: PPC blueLite (60 de unităţi de încărcare incluse), PPC bluePlus (120 de unităţi de încărcare incluse) şi PPC blueMax (200 de unităţi de încărcare incluse). Clienţii pot încărca folosind aplicaţia mobilă sau un card RFID asociat profilului activ.

În România, PPC blue operează peste 750 de puncte de încărcare în toate judeţele ţării, cu o putere totală instalată de peste 21 MW, şi oferă soluţii integrate de mobilitate electrică clienţilor rezidenţiali, companiilor şi instituţiilor publice din întreaga ţară.

Conform sursei, în 2024, şoferii care şi-au încărcat maşinile electrice la staţiile PPC blue au parcurs în total 10.500.000 de km, echivalentul a 262 de ture în jurul Pământului, înregistrând o medie 0,20 kWh per km. În urma sesiunilor de încărcare, aceştia au contribuit la reducerea cu peste 1.700 tone/an a emisiilor de dioxid de carbon.

Şoferii beneficiază de un serviciu de asistenţă tehnică cu suport oferit de o echipă dedicată, disponibil 24/7, la numărul 0800 801 158.

PPC blue instalează în România infrastructură de încărcare în centre comerciale, supermarketuri, restaurante şi hoteluri care doresc să atragă utilizatorii de maşini electrice, precum şi în spaţiile publice puse la dispoziţie de municipalităţi interesate de îmbunătăţirea calităţii aerului prin încurajarea mobilităţii electrice.