Preluarea E.ON de către MVM a fost respinsa, însa decizia rămâne CSAT

Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD) a respins tranzacţia prin care furnizorul de energie E.ON urma să fie preluat de compania maghiară de stat MVM, însă decizia finală va fi luată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), a anunţat Guvernul într-un comunicat. Ministerul Energiei a precizat anterior că tranzacţia ar putea afecta securitatea naţională a României, invocând în special legăturile MVM cu Rusia.

În cadrul analizei, CEISD a evaluat profilul investitorului, impactul asupra infrastructurii critice şi posibilele consecinţe pentru securitatea energetică a ţării. Comisia a propus CSAT neavizarea tranzacţiei, subliniind că decizia finală aparţine acestui for, iar avizul său este obligatoriu şi trebuie emis în termen de 90 de zile de la sesizare.

Tranzacţia, estimată la 205-210 milioane de euro, ar fi vizat divizia E.ON de furnizare a gazelor şi energiei electrice din România. MVM, companie strategică de stat a Ungariei, a fost implicată în achiziţii similare în regiune, inclusiv portofoliul local al E.ON în 2022, şi are legături comerciale cu firme controlate de fratele premierului ungar Viktor Orban.

Ministerul Energiei a identificat mai multe riscuri asociate tranzacţiei:

Legături cu Rusia - MVM are relaţii comerciale cu Gazprom şi Rosatom, ceea ce menţine o dependenţă de gazele şi tehnologia rusească, inclusiv prin posibile influenţe economice directe sau indirecte asupra E.ON România.

Cesionarea acţiunilor către entităţi non-UE - Structura tranzacţiei ar permite eventual transferul participaţiilor către actori externi, fără respectarea standardelor europene.

Protecţia datelor - Lipsa garanţiilor privind securitatea datelor companiei şi a peste 3 milioane de clienţi ar putea permite accesul neautorizat al unor entităţi externe sau ruseşti.

Transparenţă şi sursa fondurilor - Fondurile MVM pentru achiziţie sunt neclare, ridicând suspiciuni privind respectarea legislaţiei europene şi a normelor anticorupţie.

Conflict cu strategia energetică naţională - Planurile MVM de reducere a consumului de gaze contravin Strategiei Energetice a României şi Programului de Guvernare 2024-2028.

Precedente internaţionale - Tranzacţii similare MVM în alte state UE au fost respinse din cauza legăturilor cu Rusia şi influenţei politice externe.

Ministerul Energiei atrage atenţia că tranzacţia ar putea submina independenţa energetică a României şi favoriza influenţe externe ostile Uniunii Europene.