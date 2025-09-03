Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Premier Energy Group o numeşte pe Lorena Voicu în funcţia de Director Financiar al Premier Energy România

T.B.
Comunicate de presă / 3 septembrie, 09:39

Lorena Voicu_CFO Premier Energy Romania

Lorena Voicu_CFO Premier Energy Romania

Premier Energy Group, un furnizor cheie de energie în Europa de Sud-Est, listat pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti, anunţă numirea Lorenei Voicu în funcţia de Director Financiar (CFO) al diviziilor de Energie Regenerabilă şi Gaze Naturale ale Premier Energy, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.

„Numirea Lorenei în această funcţie reprezintă un pas firesc, având în vedere colaborarea sa de lungă durată cu Premier Energy şi cunoştinţele sale aprofundate despre industrie. Experienţa dobândită ca auditor în sectorul utilităţilor energetice şi al petrolului şi gazelor, iar mai apoi ca membru al echipei de management a grupului, unde a ocupat timp de peste 3 ani poziţia de CFO al diviziei de Energie Regenerabilă, îi oferă o înţelegere unică asupra modului în care operează grupul nostru. Cu o expertiză solidă în raportare financiară, audit, corporate finance, piaţa de capital şi management al riscului, Lorena se află în poziţia ideală să continue să creeze valoare pentru diviziile de Energie Regenerabilă şi Gaze Naturale ale grupului şi să joace un rol esenţial în următoarele etape de integrare şi dezvoltare ale acestuia”, a declarat Peter Stohr, Membru al Consiliului de Administraţie şi CFO al Premier Energy Group.

Lorena Voicu are o experienţă de peste 20 de ani în domeniul financiar, atât în industrie, cât şi în audit, cu un parcurs profesional remarcabil în cadrul unor companii de renume din sector. Înainte de a prelua acest rol, a ocupat funcţia de CFO la Alive Capital şi la divizia de Energie Regenerabilă a Premier Energy Group, unde a coordonat mai multe iniţiative strategice, inclusiv procese de audit şi raportare financiară, tranzacţii de tip M&A şi a contribuit la pregătirea listării grupului la bursă.

„Mă bucur să preiau acest nou rol şi să continui să lucrez alături de echipa Premier Energy pentru consolidarea creşterii şi integrării diviziilor de energie regenerabilă şi gaze naturale. Colaborarea mea de lungă durată cu grupul mi-a oferit o înţelegere profundă a operaţiunilor sale şi sunt hotărâtă să sprijin dezvoltarea sustenabilă şi rezilienţa financiară a acestuia. Recunoaşterile recente pe care le-am primit în comunitatea de afaceri reprezintă, pentru mine, o reamintire a responsabilităţii pe care o avem cu toţii de a livra rezultate constante şi de a crea valoare pe termen lung”, a declarat Lorena Voicu, CFO al diviziilor de Energie Regenerabilă şi Gaze Naturale ale Premier Energy.

În 2025, Lorena a fost inclusă în Top 100 Femei de Succes realizat de Capital România, după nominalizarea sa la Gala „Femei care schimbă România” din 2024, distincţii care reflectă contribuţia sa profesională şi reputaţia în comunitatea de afaceri.

Prin această numire, Premier Energy Group îşi consolidează echipa de management şi îşi reafirmă angajamentul pentru dezvoltarea sustenabilă şi profitabilă a diviziilor de Energie Regenerabilă şi Gaze Naturale, contribuind activ la securitatea şi eficienţa energetică a regiunii şi la crearea de valoare pentru acţionari.

Lorena va raporta direct lui Peter Stohr, care îşi continuă mandatul de CFO al Grupului şi membru al Consiliului de Administraţie al Premier Energy Group, contribuind cu experienţa sa internaţională vastă şi viziunea strategică asupra managementului financiar şi dezvoltării companiei.

BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
