Premier Energy PLC a achiziţionat un parc eolian operational în Ungaria

Conducerea Premier Energy PLC a informat cu privire la finalizarea achiziţiei a 51% si a controlului asupra Iberdrola Renovables Magyarorszag KFT de la Iberdrola Renovables Internacional S.A.U, potrivit unui comunicat de presă al BVB.

Conform sursei citate, tranzactia a fost finalizata cu succes, dupa indeplinirea tuturor conditiilor suspensive uzuale si obtinerea aprobarilor de reglementare necesare. Asa cum a fost comunicat anterior, valoarea tranzactiei este de 128 de milioane de euro pentru 100% din actiunile Companiei Tinta, cu un mecanism de tip lockbox aplicabil incepand cu 1 ianuarie 2025, a mai relatat sursa menţionată.

Activele achizitionate includ o capacitate eoliana operationala de 158 MW, constand in 79 de turbine eoliene amplasate in doua situri din nord-vestul Ungariei, una dintre cele mai bune zone eoliene din Europa Centrala, datorita curentilor de aer relativ constanti proveniti din coridorul dintre Alpi si Carpatii Mici, generand anual aproximativ 300.000 MWh de energie electrica verde, a informat BVB.

In urma finalizarii tranzactiei, Premier Energy detine o participatie de 51% si controlul asupra companiei, restul de 49% fiind detinut de iG TECH CC Zrt., un investitor cu sediul in Ungaria, a mai transmis comunicatul.