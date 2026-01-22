Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Premier Energy PLC a achiziţionat un parc eolian operational în Ungaria

S.E.
Piaţa de Capital / 22 ianuarie, 18:42

Sursa foto: Unsplash



Conducerea Premier Energy PLC a informat cu privire la finalizarea achiziţiei a 51% si a controlului asupra Iberdrola Renovables Magyarorszag KFT de la Iberdrola Renovables Internacional S.A.U, potrivit unui comunicat de presă al BVB.

Conform sursei citate, tranzactia a fost finalizata cu succes, dupa indeplinirea tuturor conditiilor suspensive uzuale si obtinerea aprobarilor de reglementare necesare. Asa cum a fost comunicat anterior, valoarea tranzactiei este de 128 de milioane de euro pentru 100% din actiunile Companiei Tinta, cu un mecanism de tip lockbox aplicabil incepand cu 1 ianuarie 2025, a mai relatat sursa menţionată.

Activele achizitionate includ o capacitate eoliana operationala de 158 MW, constand in 79 de turbine eoliene amplasate in doua situri din nord-vestul Ungariei, una dintre cele mai bune zone eoliene din Europa Centrala, datorita curentilor de aer relativ constanti proveniti din coridorul dintre Alpi si Carpatii Mici, generand anual aproximativ 300.000 MWh de energie electrica verde, a informat BVB.

In urma finalizarii tranzactiei, Premier Energy detine o participatie de 51% si controlul asupra companiei, restul de 49% fiind detinut de iG TECH CC Zrt., un investitor cu sediul in Ungaria, a mai transmis comunicatul.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord



  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 22.01.2026, 19:10)

    1.) la Mintia s-a cumpårat locația cu 100mil. EUR + s-a mai investit alte 1400mil. EUR, și se produce anual 12000GWh.

    1500mil. EUR / 12000GWh = 0,125mil. EUR pentru 1GWh (depreciation and amortization) 

    la găgâii ăștia cu morile de vînt, avem: 

    128mil. EUR / 300GWh = 0,427mil. EUR pentru 1GWh (depreciation and amortization) 

    Concluzie: Tramp o zîs bine, ieri la Davos, că e plin de proști în Europa cu mori de vînt !

    2.) deși e vorba despre turbină eoliană, în poză ni se arată un cîmp peticit cu sticlă fotovoltaică, de ce? Pentru că și autorul + GPT:ul său nu ia în serios știrea ! 

    Acord

    

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 22.01.2026, 19:13)

      Vîjeu ce parere ai de ALW (Visual Fan)?

      Acord

      

