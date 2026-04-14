Premier League: Manchester United a cedat acasă, scor 1-2, cu Leeds United

Echipa engleză Leeds United a învins luni seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea Manchester United, în etapa a 32-a din Premier League, informează news.ro.
Leeds a lovit decisiv în prima repriză, când Noah Okafor a deschis scorul, în minutul 5, iar acelaşi jucător a majorat avantajul oaspeţilor în minutul 29. Gazdele au rămas în zece din minutul 56, când arbitrul Paul Tierney a schimbat culoarea cartonaşului arătat lui Lisandro Martinez, din galben în roşu. Casemiro a redus din diferenţă în minutul 69 şi Manchester United - Leeds United s-a terminat 1-2.
Mancunienii rămân cu 55 de puncte, pe locul 3, în vreme ce Leeds ajunge la 36 de puncte, fiind pe locul 15 şi încercând să fugă din zona retrogradării.
