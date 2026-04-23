Presa străină: Turcia adoptă legea care interzice accesul la reţelele sociale pentru persoanele sub 15 ani

Parlamentul turc a adoptat miercuri seara un text care interzice înregistrarea pe reţelele sociale a persoanelor cu vârsta sub 15 ani, transmite agenţia de stat Anadolu.
Legea obligă platformele digitale să implementeze sisteme de verificare a vârstei, iar părinţii vor primi instrumente pentru a controla timpul petrecut de copii în faţa ecranelor şi cheltuielile online, precizează canalul turc NTV.
În caz de urgenţă, principalele platforme de socializare vor trebui să intervină în termen de o oră de la difuzarea conţinutului considerat dăunător, mai arată relatările.
Actul normativ va intra în vigoare la şase luni de la publicarea în Monitorul Oficial, a anunţat Anadolu.
Măsura vine pe fondul unui val de discuţii la nivel european privind restricţiile pentru minori: preşedintele francez Emmanuel Macron a propus recent o „zi fără conexiune” lunară pentru tineri, iar preşedinta Comisiei Europene şi liderii mai multor state membre au discutat despre limitarea accesului copiilor sub 15 ani la reţelele sociale, notează agenţia.
