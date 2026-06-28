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Preşedintele Nicuşor Dan, mesaj la 85 de ani de la Pogromul de la Iaşi: „Memoria este o formă de dreptate şi de responsabilitate”

L.B.
Miscellanea / 28 iunie, 11:35

Preşedintele Nicuşor Dan, mesaj la 85 de ani de la Pogromul de la Iaşi: „Memoria este o formă de dreptate şi de responsabilitate”

Actualizare - Rămăşiţele a 22 de victime ale Pogromului de la Iaşi, reînhumate la Cimitirul Evreiesc, în prezenţa preşedintelui Israelului

Rămăşiţele a 22 de victime ale Pogromului de la Iaşi au fost reînhumate sâmbătă la Cimitirul Evreiesc din Iaşi, într-o ceremonie la care a participat preşedintele statului Israel, Isaac Herzog, alături de preşedintele Senatului Mircea Abrudean, reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale şi ai Guvernului, autorităţi locale şi membri ai comunităţii evreieşti, conform informaţiilor citate. Rămăşiţele evreilor ucişi în 1941 au fost descoperite în urmă cu câţiva ani în gropi comune din pădurea comunei Popricani, judeţul Iaşi, potrivit sursei.

Ceremonia a avut loc în cadrul celei de-a XII-a ediţii a Marşului Vieţii, eveniment tradiţional de comemorare a victimelor Pogromului din iunie 1941, care marchează 85 de ani de la tragedie, conform surselor disponibile. Preşedintele Israelului a declarat că a venit la Iaşi cu „smerenie şi profundă emoţie”, subliniind că actul de comemorare nu poate şterge suferinţa victimelor, nu diminuează vina morală a făptaşilor şi nu poate anula crimele, umilinţele sau trenurile morţii, potrivit discursului său.

Herzog a evocat întrebarea tulburătoare despre cum a fost posibilă o asemenea cruzime într-un mare oraş european, care fusese un centru al vieţii evreieşti, răspunsul fiind, în opinia sa, „o tăcere asurzitoare”, conform declaraţiei citate. El a afirmat că fiecare generaţie trebuie să cunoască această istorie şi că, în faţa recrudescenţei antisemitismului, există responsabilitatea comună de a apăra adevărul, memoria şi demnitatea umană, potrivit aceleiaşi surse. Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis un mesaj în care a subliniat că pogromul nu a reprezentat doar tragedia unei comunităţi, ci şi o traumă profundă pentru întreaga societate românească, conform comunicatului citat.

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Actualizare - Preşedintele Israelului, Isaac Herzog, la Iaşi: Evreii din România sunt o punte vie între cele două ţări

Preşedintele Israelului, Isaac Herzog, a declarat duminică, la Iaşi, că evreii din România au avut un rol esenţial în întemeierea şi dezvoltarea Statului Israel şi reprezintă o punte vie între România şi poporul evreu, potrivit unui discurs susţinut la cea de-a XII-a ediţie a Marşului Vieţii, eveniment organizat pentru comemorarea victimelor Pogromului din iunie 1941, relatează AGERPRES. Herzog a mulţumit autorităţilor române pentru angajamentul în combaterea antisemitismului şi în păstrarea memoriei Holocaustului, conform sursei citate.

Şeful statului israelian a subliniat că, în faţa recrudescenţei antisemitismului, există o responsabilitate comună de a apăra adevărul, memoria şi demnitatea umană, potrivit discursului. El a adus un omagiu victimelor, rostind rugăciunea Kaddish în memoria lor, şi a evocat suferinţa din iunie 1941, afirmând că niciun act de comemorare nu poate şterge suferinţa sau diminua vina morală a făptaşilor, conform AGERPRES.

Herzog a amintit că la Iaşi a fost scrisă prima versiune a imnului naţional al Israelului, Hatikvah (Speranţa), de către Naftali Herz Imber, potrivit discursului. Preşedintele Israelului se află într-o vizită de stat în România, alături de Prima Doamnă, iar luni va fi primit la Palatul Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan şi se va adresa Parlamentului, conform AGERPRES. Ceremonia marchează 85 de ani de la unul dintre cele mai tragice episoade din istoria României, în prezenţa oficialilor români şi a reprezentanţilor comunităţii evreieşti

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Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis duminică, 28 iunie, un mesaj în cadrul ceremoniei de comemorare a 85 de ani de la Pogromul de la Iaşi, la Cimitirul Evreiesc din Iaşi, potrivit declaraţiei publicate pe site-ul Preşedinţiei. Mesajul a fost prezentat de consilierul de stat Vlad Ionescu, iar preşedintele a subliniat că Pogromul din iunie 1941 rămâne „o cicatrice adâncă în istoria şi conştiinţa naţională, o consecinţă devastatoare a antisemitismului, intoleranţei şi urii”, conform comunicatului oficial.

Nicuşor Dan a citat cuvintele lui Elie Wiesel - „Nu mor cu adevărat decât cei care sunt uitaţi” - şi a amintit că această comemorare este un act de responsabilitate faţă de adevărul istoric, precum şi un avertisment într-un context în care discursul instigator la ură revine în spaţiul public, atât în România, cât şi în Europa, potrivit mesajului. El a subliniat că educaţia este cea mai puternică formă de prevenţie, iar tinerii trebuie să cunoască adevărul despre Holocaust pentru a construi o societate rezilientă, conform sursei citate.

Preşedintele a evidenţiat progresele României în protejarea drepturilor omului şi combaterea antisemitismului, dar a avertizat că aceste realizări nu încheie procesul memoriei, ci îl continuă, iar comemorarea este o expresie a respectului pentru demnitatea umană şi un angajament ca lecţiile trecutului să nu fie uitate, potrivit mesajului. El a încheiat cu un omagiu adus victimelor, supravieţuitorilor şi celor care s-au opus răului, afirmând că memoria lor obligă la apărarea valorilor umanităţii, conform comunicatului oficial postat pe site-ul Preşedinţiei.

Opinia Cititorului ( 5 )

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  1. 1.  nimic despre macelarirea soldatilor romani?
    (mesaj trimis de anonim în data de 28.06.2026, 12:17)

    in 1918 bolsevicii au ocupat gara,telegraful si posta in Chisinau si ii asteptau cu mitraliere pe soldatii romani.au spart depozite si au jefuit sume mari de bani.in 1940 in timpul retragerii armate romane din Basarabia in urma ultimatului dat de imperiul raului , la fel jidovii au lovit armata romana. ei de ce nu sunt trasi la raspundere? de ce umblam cu jumatati de masura?

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    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 28.06.2026, 12:18)

      antisemitule

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      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 28.06.2026, 12:34)

      ipocritule

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    2.  Masacrul de la Iasi din 41 l a facut Garda de fier
    (mesaj trimis de Opinie în data de 28.06.2026, 12:38)

    Sa amintiti d Herzog contextul politic in care s a produs acest eveniment ingrozitor ,;similar cu uciderile in masa pe care le vedem in zilele noastre . In 1941 tara era sub o dictatura regala absolut haotica si Garda de fier ( o coloana 5 antrenta si platita de nazisti ) a incercat sa ia puterea politica de tot , cu asasinate de oameni politici si de cultura si cu aceste ucideri pe criteriile impuse de Hotler ! Poporul roman nu a fost de fapt implicat in niici un fel in ororile acestea si nici in deportarile care au urmat .Odata rebeliunea condusa de Corneliu Zelea Codreanu ( dupa acte si declaratii era un psihopat !) Aceasta organizatie fascista criminala a fost interzisa si criminalii au fost prdepsiti .. Poporul roman nu a fost implicat si a aflat cu oroare ce ucigasi au instruit si platit nazistii ca sa ia puterea !

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    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 28.06.2026, 12:50)

      tot romani si in garda de fier

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