Preţul aurului, la un nou record: peste 5.600 de dolari uncia

A.V.
Ziarul BURSA #Internaţional / 30 ianuarie

Preţul aurului, la un nou record: peste 5.600 de dolari uncia

Preţul aurului a trecut ieri, pe pieţele externe, de pragul de 5.600 de dolari uncia, nivel consemnat pentru prima dată în istorie, pe fondul tensiunilor geopolitice şi al deprecierii dolarului american.

Preţul futures al aurului cu livrare în aprilie era de 5.562,3 dolari uncia la Comex New York, la ora locală 08.03, în urcare cu 4,2%, faţă de ziua anterioară. Anterior, cotaţia aurului a atins un maxim istoric de 5.626,80 dolari/uncie.

Preţul spot al metalului galben era, la aceeaşi oră, de 5.524,28 dolari uncia, în creştere cu 2%.

”Furtuna perfectă a aurului continuă, pe fondul tensiunilor geopolitice dintre SUA şi Iran, al dolarului slab şi al aşteptărilor pieţei privind noi reduceri ale ratelor dobânzii de către Fed, care duc preţurile la recorduri fără sfârşit”, a declarat, potrivit Reuters, Jamie Dutta, analist de piaţă la Nemo.money, adăugând că intrările solide în ETF-uri au contribuit, de asemenea, la creştere.

SPDR Gold Trust, cel mai mare fond tranzacţionat la bursă (garantat cu aur) din lume, a informat miercuri că deţinerile sale au crescut la 35.043.181 de uncii, acesta fiind cel mai mare nivel din mai 2022 până în prezent.

Amintim că preşedintele SUA, Donald Trump, a presat miercuri Iranul să negocieze un acord nuclear, avertizând că Washingtonul va răspunde mai puternic decât a făcut-o în atacul de anul trecut asupra instalaţiilor nucleare iraniene.

Teheranul a răspuns ameninţând cu măsuri de represalii împotriva SUA, a Israelului şi aliaţilor acestora.

Pe de altă parte, Rezerva Federală a SUA a decis, miercuri, să menţină dobânda nemodificată, investitorii aşteptând anunţul lui Trump privind noul preşedinte al băncii centrale, cel care îl va înlocui pe Jerome Powell.

În acest context, dolarul american a rămas pe un teren instabil, după ce, marţi, a atins nivelul minim al ultimilor patru ani, în urma declaraţiilor lui Trump, care a trecut cu vederea recenta depreciere a monedei SUA. Un dolar mai slab face ca aurul să fie mai atractiv pentru cumpărătorii străini.

Pe fondul unui context geopolitic şi economic incert, ”sunt posibile câştiguri suplimentare pentru aur, care ar putea creşte peste nivelul de 6.000 de dolari, şi, după o perioadă de consolidare, să se îndrepte spre 7.000 de dolari până la sfârşitul anului”, susţine analistul Ricardo Evangelista de la ActivTrades.

Şi Michael Hartnett, analist la Bank of America, a scris recent într-o notă adresată clienţilor, citată de sadanews.ps: ”Istoria nu este un ghid pentru viitor, dar creşterea medie a preţului aurului pe parcursul a patru cicluri a fost de aproximativ 300% în decurs de 43 de luni, ceea ce înseamnă că preţul aurului ar putea ajunge la 6.000 de dolari până în primăvară”. Aşteptările lui Michael Hartnett reflectă un optimism crescând în ceea ce priveşte aurul, susţinut de achiziţiile băncilor centrale, de dinamica ofertei şi de investitorii care caută protecţie împotriva riscurilor valutare, deşi nivelul de 6.000 de dolari este semnificativ mai mare decât majoritatea previziunilor analiştilor.

La data de 5 ianuarie, Michael Widmer, şeful departamentului de cercetare a metalelor din cadrul Bank of America, a declarat că aurul va rămâne un activ-cheie în portofoliile investitorilor, în acest an. Widmer a spus: ”Aurul continuă să iasă în evidenţă ca instrument de acoperire a riscurilor şi o sursă de randamente suplimentare”.

Bank of America consideră că înăsprirea condiţiilor de piaţă şi sensibilitatea la câştigurile puternice fac din aur un instrument-cheie de acoperire a riscurilor şi un potenţial motor al randamentelor în 2026.

Previziunile Bank of America pentru 2026 se bazează pe aşteptările privind scăderea ofertei şi creşterea costurilor în sectorul aurului. Widmer a anticipat că cele 13 mari companii miniere de aur din America de Nord vor produce 19,2 milioane de uncii în acest an, în scădere cu 2% faţă de 2025, adăugând că majoritatea previziunilor pieţei referitoare la producţie sunt prea optimiste.

