Preţurile petrolului au urcat joi cu 3%

T.B.
30 ianuarie, 07:18

Preţurile petrolului au urcat joi cu 3%

Cotaţiile petrolului au crescut joi cu aproximativ 3%, atingând cele mai ridicate niveluri din ultimele cinci luni, în timp ce pieţele se tem că un eventual atac al Statelor Unite asupra Iranului, unul dintre cei mai mari producători ai OPEC, ar putea perturba oferta globală, relatează Reuters.

Preţul petrolului Brent a urcat cu 2,10 dolari (3,1%), la 70,50 dolari barilul, iar WTI a avansat cu 2,09 dolari (3,3%), la 65,30 dolari, potrivit Reuters.

Ambele repere au intrat în teritoriu tehnic supracumpărat, Brent fiind în drum spre cel mai ridicat nivel din 31 iulie, iar WTI spre cel mai ridicat nivel din 26 septembrie, conform Reuters.

Surse americane au declarat că preşedintele Donald Trump analizează opţiuni care includ lovituri ţintite împotriva forţelor de securitate iraniene, în contextul în care SUA ar dori să creeze condiţii pentru o posibilă schimbare de regim, după reprimarea violentă a protestelor din Iran de la începutul lunii, arată Reuters.

”Grija imediată a pieţei este dauna colaterală dacă Iranul loveşte ţările vecine sau, mai grav, dacă închide Strâmtoarea Hormuz, prin care tranzitează 20 de milioane de barili pe zi”, a spus analistul PVM John Evans, citat de Reuters.

Iranul este al treilea mare producător OPEC, după Arabia Saudită şi Irak, potrivit EIA, menţionează Reuters.

În paralel, miniştrii de Externe ai UE au adoptat noi sancţiuni împotriva Teheranului, mai notează Reuters.

Citi a estimat că tensiunile au adăugat ”o primă geopolitică” de 3-4 dolari pe baril, iar escaladarea ar putea împinge Brent spre 72 de dolari în următoarele trei luni, potrivit Reuters.

Pe fondul discuţiilor globale privind Ucraina, Rusia spune că l-a invitat din nou pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova pentru negocieri de pace, o potenţială evoluţie care, dacă ar duce la ridicarea unor restricţii, ar putea creşte oferta globală de petrol, relatează Reuters.

Rusia este al treilea cel mai mare producător mondial, după SUA şi Arabia Saudită, conform Reuters.

Între timp, grupul american Carlyle a convenit achiziţia majorităţii activelor externe ale Lukoil, care trebuie vândute din cauza sancţiunilor SUA, notează Reuters.

În Kazakhstan, Chevron a promis reluarea producţiei complete la câmpul gigantic Tengiz în decurs de o săptămână, după recentele întreruperi, potrivit Reuters.

”Aceste probleme au scos un volum semnificativ de pe piaţă”, a spus analistul UBS Giovanni Staunovo, citat de Reuters.

Companii precum Exxon şi Chevron se confruntă cu întrebări privind oportunităţile de investiţii în Venezuela, iar Valero a confirmat că va cumpăra ţiţei de la trei vânzători autorizaţi din această ţară, arată Reuters.

Dolarul american rămâne aproape de cel mai scăzut nivel faţă de un coş de valute din februarie 2022, ceea ce sprijină preţul petrolului, deoarece face ţiţeiul denominat în dolari mai ieftin pentru cumpărătorii internaţionali, potrivit Reuters.

Rezerva Federală a adoptat un ton mai optimist cu privire la piaţa muncii şi riscurile inflaţiei, lăsând pieţele să creadă că ratele dobânzilor ar putea rămâne neschimbate pentru o perioadă mai lungă, un context care stimulează cererea de energie, notează Reuters.

Cererile noi de şomaj în SUA au scăzut săptămâna trecută, sugerând nivel scăzut al concedierilor, deşi angajările modeste amplifică anxietatea gospodăriilor, conform Reuters.

În acelaşi timp, diferenţa de preţ dintre Brent şi WTI a urcat la 5,26 dolari/baril, cel mai ridicat nivel din aprilie 2024, o situaţie în care companiilor energetice le devine profitabil să transporte ţiţei american pe rute maritime, ceea ce ar putea creşte exporturile SUA, relatează Reuters.

