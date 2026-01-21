Prim ministrul Danemarcei: „Dorinţa lui Trump de a obţine Groenlanda rămâne intactă”

Dorinţa preşedintelui Donald Trump de a obţine Groenlanda rămâne „intactă”, în pofida declaraţiilor făcute de liderul american la Forumul Economic Mondial de la Davos, consideră şeful diplomaţiei daneze, potrivit Reuters.

„Ceea ce reiese clar din acest discurs este faptul că ambiţia preşedintelui rămâne intactă. Evident că este pozitiv, luat separat, faptul că el spune: «nu vom recurge la forţa militară»; trebuie să ţinem cont de asta, dar asta nu face să dispară problema”, a subliniat ministrul de Externe al Danemarcei. El (n.r. - Donald Trump) a spus foarte clar că «este mai bine să îl deţii decât să îl iei cu chirie» (n.r. - teritoriul) şi că Danemarca nu este capabilă să asigure protecţia Groenlandei”, a declarat Lars Lokke Rasmussen, conform sursei citate.

Preşedintele american a promis miercuri, în discursul susţinut la Forumul Economic Mondial de la Davos, că nu va recurge la forţă pentru a anexa Groenlanda, dar a insistat că îşi menţine obiectivul ca SUA să cumpere această „bucată de gheaţă pentru a proteja lumea” şi a cerut demararea de „negocieri imediate” pentru achiziţionarea insulei arctice, a informat Reuters.