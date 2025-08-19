Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Primarul Iaşiului: Reducerea poliţiştilor locali va afecta siguranţa publică

I.S.
Politică / 19 august, 13:59

Primarul Iaşiului: Reducerea poliţiştilor locali va afecta siguranţa publică

Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, susţine că reducerea numărului de poliţişti locali în municipiu va avea ”efecte negative certe şi foarte grave”, el precizând că măsurile de reorganizare ar trebui să afecteze personalul administrativ, şi nu poliţiştii aflaţi la stradă.

Potrivit Primăriei ieşene, prin schimbarea propusă a normei de locuitori, din Poliţia Locală Iaşi ar urma să plece 67 de angajaţi, ceea ce ar însemna desfiinţarea unui schimb din cele trei în care îşi desfăşoară activitatea instituţia. În prezent, Poliţia Locală Iaşi are o schemă de personal aprobată de 361 de posturi, din care sunt ocupate 291.

Conducerea Primăriei afirmă că situaţia este cu atât mai gravă cu cât Poliţia Locală se confruntă şi cu îmbătrânirea personalului, peste 60 la sută dintre angajaţi având peste 55 de ani.

Edilul Mihai Chirica a avut, marţi, o întâlnire cu directorul Poliţiei Locale, Liviu Zanfirescu, şi cu liderul sindical al poliţiştilor locali, Liviu Bunduc.

”Reducerea numărului de poliţişti locali va avea efecte negative certe şi foarte grave asupra siguranţei publice în municipiul Iaşi şi în întreaga Zonă Metropolitană. Consider că orice reformă administrativă trebuie să se facă astfel încât, în primul rând, ordinea şi siguranţa publice să nu fie afectate. De asemenea, cred că astfel de măsuri de reorganizare trebuie să ţină cont şi de resursele pe care Primăria Municipiului Iaşi le poate aloca pentru susţinerea Poliţiei Locale, desigur în funcţie de normele naţionale”, a declarat primarul Mihai Chirica. la finalul întâlnirii.

Totodată, primarul Iaşiului susţine că ”este important ca măsurile de reorganizare să nu ducă la eliminarea personalului activ, adică a poliţiştilor aflaţi la stradă, ci prin regândirea schemei personalului administrativ”.

”Reformele statului sunt necesare şi trebuie să ducă la debirocratizare, la o mai mare supleţe a activităţii administrative, la digitalizare şi la creşterea calităţii serviciilor oferite oamenilor. Însă, în ceea ce priveşte ordinea şi siguranţa publice, prezenţa poliţistului la stradă este esenţială şi nu poate fi înlocuită”, a precizat primarul Mihai Chirica.

Edilul ieşean afirmă că în municipiile care sunt oraşe universitare şi centre ale zonelor metropolitane, scăderea numărului de poliţişti locali va avea efecte dramatice asupra siguranţei publice şi va duce la incapacitatea de asigurare a patrulelor de ordine publică, a echipajelor de dirijare a circulaţiei rutiere sau a echipelor de intervenţie pe timp de noapte.

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 19.08.2025, 14:23)

    nu afecteaza nimic !

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  Comentariu eliminat conform regulamentului
    (mesaj trimis de Redacţia în data de 19.08.2025, 15:00)

    ...

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 19.08.2025, 15:05)

    Să iasă cei adevărați din birouri.

    Ăștia fake(Polițiști locali) sunt degeaba. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

19 august

Citeşte Ziarul BURSA din 19 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

19 august
Ediţia din 19.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

19 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0573
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3312
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3735
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8527
Gram de aur (XAU)Gram de aur464.9675

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb