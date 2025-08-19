Primarul Iaşiului: Reducerea poliţiştilor locali va afecta siguranţa publică

Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, susţine că reducerea numărului de poliţişti locali în municipiu va avea ”efecte negative certe şi foarte grave”, el precizând că măsurile de reorganizare ar trebui să afecteze personalul administrativ, şi nu poliţiştii aflaţi la stradă.

Potrivit Primăriei ieşene, prin schimbarea propusă a normei de locuitori, din Poliţia Locală Iaşi ar urma să plece 67 de angajaţi, ceea ce ar însemna desfiinţarea unui schimb din cele trei în care îşi desfăşoară activitatea instituţia. În prezent, Poliţia Locală Iaşi are o schemă de personal aprobată de 361 de posturi, din care sunt ocupate 291.

Conducerea Primăriei afirmă că situaţia este cu atât mai gravă cu cât Poliţia Locală se confruntă şi cu îmbătrânirea personalului, peste 60 la sută dintre angajaţi având peste 55 de ani.

Edilul Mihai Chirica a avut, marţi, o întâlnire cu directorul Poliţiei Locale, Liviu Zanfirescu, şi cu liderul sindical al poliţiştilor locali, Liviu Bunduc.

”Reducerea numărului de poliţişti locali va avea efecte negative certe şi foarte grave asupra siguranţei publice în municipiul Iaşi şi în întreaga Zonă Metropolitană. Consider că orice reformă administrativă trebuie să se facă astfel încât, în primul rând, ordinea şi siguranţa publice să nu fie afectate. De asemenea, cred că astfel de măsuri de reorganizare trebuie să ţină cont şi de resursele pe care Primăria Municipiului Iaşi le poate aloca pentru susţinerea Poliţiei Locale, desigur în funcţie de normele naţionale”, a declarat primarul Mihai Chirica. la finalul întâlnirii.

Totodată, primarul Iaşiului susţine că ”este important ca măsurile de reorganizare să nu ducă la eliminarea personalului activ, adică a poliţiştilor aflaţi la stradă, ci prin regândirea schemei personalului administrativ”.

”Reformele statului sunt necesare şi trebuie să ducă la debirocratizare, la o mai mare supleţe a activităţii administrative, la digitalizare şi la creşterea calităţii serviciilor oferite oamenilor. Însă, în ceea ce priveşte ordinea şi siguranţa publice, prezenţa poliţistului la stradă este esenţială şi nu poate fi înlocuită”, a precizat primarul Mihai Chirica.

Edilul ieşean afirmă că în municipiile care sunt oraşe universitare şi centre ale zonelor metropolitane, scăderea numărului de poliţişti locali va avea efecte dramatice asupra siguranţei publice şi va duce la incapacitatea de asigurare a patrulelor de ordine publică, a echipajelor de dirijare a circulaţiei rutiere sau a echipelor de intervenţie pe timp de noapte.