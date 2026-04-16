Primul consorţiu medical regional din România: parteneriat strategic între Spitalul Universitar Bucureşti şi Spitalul Judeţean Buzău

Primul consorţiu medical regional din România, realizat între un spital universitar şi un spital judeţean, devine realitate prin parteneriatul semnat între Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău şi Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti. Iniţiativa marchează un moment de referinţă pentru sistemul sanitar românesc, propunând un model de colaborare menit să crească accesul pacienţilor la servicii medicale de înaltă calitate.

Semnarea acordului a avut loc la Bucureşti, după trei luni de discuţii şi pregătiri, perioadă în care au fost analizate modele similare deja implementate în alte centre medicale din ţară. La eveniment au participat reprezentanţii conducerii celor două unităţi medicale, alături de oficiali ai administraţiei judeţene din Buzău.

Noul consorţiu funcţionează ca o formă de colaborare interinstituţională, fără personalitate juridică, şi are ca obiectiv principal modernizarea actului medical la nivel regional. Printre direcţiile esenţiale se numără creşterea calităţii serviciilor medicale, facilitarea accesului la investigaţii şi tratamente de specialitate, standardizarea protocoalelor medicale şi îmbunătăţirea colaborării între echipele medicale.

Reprezentanţii Spitalului Judeţean Buzău au subliniat importanţa acestui demers, arătând că parteneriatul „are ca obiectiv principal îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale oferite pacienţilor şi creşterea accesului la diagnostic şi tratamente de specialitate, printr-o colaborare mai strânsă între cele două instituţii medicale”.

Un element central al proiectului îl reprezintă reducerea nevoii pacienţilor din judeţ de a se deplasa către marile centre universitare pentru tratamente complexe, prin aducerea expertizei medicale mai aproape de comunitate.

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, Sorin Pătraşcu, a declarat:

„Acest parteneriat marchează un progres important în eforturile noastre de a creşte calitatea serviciilor medicale şi de a facilita accesul pacienţilor la îngrijiri de specialitate. Ne dorim ca locuitorii judeţului Buzău să beneficieze de servicii medicale moderne, la standarde ridicate, fără a fi nevoiţi să se deplaseze în alte centre. Este o iniţiativă care pune pacientul pe primul loc şi susţine dezvoltarea continuă a echipelor medicale. Suntem încrezători că acest consorţiu va avea un impact pozitiv asupra comunităţii şi va contribui la modernizarea serviciilor medicale oferite la nivel judeţean”.

La rândul său, managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti a evidenţiat caracterul inovator al iniţiativei: ”Astazi, la SUUB, am semnat primul pas spre un consorţiu regional - SUUB şi Spitalul Judeţean Buzău. Nu exista aşa ceva până acum în România, este o experienţă nouă. Cine câştigă? Pacienţii, personalul medical, sistemul de sănătate în ansamblul său. Rezultate vom vedea în timp, cu mult efort. Aici nu este vorba decât despre cum să facem, fiecare dintre noi, să construim ceva durabil şi în folosul oamenilor”.

Coordonarea activităţilor din cadrul consorţiului va fi asigurată de Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, care va contribui cu expertiză medicală şi suport în organizarea fluxurilor clinice.

Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău a declarat: ”Am semnat înfiinţarea consorţiului medical între Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău şi Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, primul parteneriat de acest fel între un spital judeţean şi un spital universitar din România. Alături de domnul profesor univ. dr. Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, şi de conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, am pus bazele unei colaborări reale, care va aduce mai multă coordonare, acces la expertiză medicală de înalt nivel şi un circuit mai clar pentru pacienţi. Mulţumesc domnului profesor Cîrstoiu pentru deschidere şi sprijin, echipei Spitalului Judeţean Buzău pentru implicare, precum şi ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pentru colaborarea în realizarea acestui parteneriat. În paralel, continuăm investiţiile în Spitalul Judeţean, inclusiv proiectul de aproximativ 50 de milioane de euro pentru consolidare şi eficientizare, dar şi extinderea unităţii medicale. Sistemul medical trebuie să funcţioneze ca un întreg, iar acest parteneriat este începutul unui model care poate aduce rezultate concrete pentru oameni”.

Prin această iniţiativă, autorităţile şi managementul celor două spitale îşi propun să creeze un model replicabil la nivel naţional, care să contribuie la o mai bună integrare a serviciilor medicale şi la creşterea performanţei sistemului sanitar din România.