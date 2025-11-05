Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Primul proiect Holcim de captare şi stocare a dioxidului de carbon, on shore, din Europa de Est, primeşte sprijin din partea UE

T.B.
Comunicate de presă / 5 noiembrie, 10:01

Primul proiect Holcim de captare şi stocare a dioxidului de carbon, on shore, din Europa de Est, primeşte sprijin din partea UE

Fondul de Inovare al Uniunii Europene a selectat pentru finanţare proiectul CCS Holcim România - Carbon Hub CPT01, marcând un moment major în procesul de decarbonizare a sectorului construcţiilor din Europa de Est. Proiectul va capta CO₂ din producţia de ciment şi var de la Câmpulung şi îl va stoca permanent în subteran, contribuind semnificativ la reducerea emisiilor.

Parte dintr-un consorţiu industrial extins, iniţiativa devine primul proiect onshore CCS complet integrat din regiune, care captează simultan emisii de CO₂ din producţia de ciment şi de var - poziţionând România în avangarda inovaţiei climatice.

Un partener esenţial al proiectului este Carmeuse, a cărui expertiză în soluţii de var şi calcar joacă un rol critic în construirea unui lanţ valoric solid pentru CCS.

Proiectul Carbon Hub CPT01 a fost conceput încă de la început ca un parteneriat public-privat, iar Holcim România îşi exprimă recunoştinţa pentru sprijinul constant al autorităţilor române. Totuşi, pentru a transforma ambiţia în acţiune concretă, este esenţială adoptarea rapidă a legislaţiei secundare privind transportul şi stocarea CO₂, precum şi implementarea unor proceduri eficiente de autorizare - deoarece fiecare întârziere înseamnă timp pierdut într-o tranziţie climatică care nu mai poate aştepta.

Acest sprijin va accelera strategia Holcim NextGen Growth, care include cel mai diversificat portofoliu de proiecte de captare a carbonului aflate în execuţie în UE, bazate pe tehnologii mature, parteneriate solide şi lanţuri valorice integrate.

Bogdan Dobre, CEO Holcim România, a declarat: "Suntem onoraţi că Fondul de Inovare al UE sprijină proiectul nostru CCS din România - o premieră pentru regiunea Europei de Est. În calitate de lider în soluţii de construcţii sustenabile, misiunea noastră este să decarbonizăm industria construcţiilor. Această finanţare reprezintă un semn de încredere în tehnologiile de ultimă generaţie şi face proiectul nostru de captare a carbonului mai viabil şi mai scalabil. În acelaşi timp, este esenţial să continuăm să avem sprijinul autorităţilor române şi europene pentru a transforma acest proiect în realitate. Mulţumim Uniunii Europene, companiei Carmeuse şi tuturor partenerilor noştri pentru încrederea şi colaborarea care fac posibil acest pas istoric.”

Ionel Ungureanu, Area Production Manager, Carmeuse Central & Eastern Europe, a adăugat: „Suntem mândri să fim parteneri ai Holcim România în această iniţiativă revoluţionară de captare şi stocare a carbonului. Proiectele CCS necesită o colaborare solidă între industrii, iar această iniţiativă demonstrează cum parteneriatele pot transforma decarbonizarea în realitate. Împreună construim soluţiile de mâine - pentru clienţii noştri, pentru comunităţi şi pentru planetă.”

Iniţiativa acoperă întregul lanţ de captare a carbonului - de la captarea CO₂ din producţia de ciment şi var, la transportul şi stocarea geologică sigură în România. Ea se bazează pe tehnologii validate şi pe expertiza globală a Grupului Holcim, aliniindu-se ambiţiei companiei de a furniza ciment cu emisii net zero până în 2032. Cu această aprobare, consorţiul va avansa etapele de proiectare şi autorizare, vizând începerea construcţiei înainte de finalul deceniului şi prima captare şi stocare de CO₂ în 2032.

Privind înainte, alinierea dintre industrie, factorii de decizie şi societate va fi esenţială. Doar printr-un parteneriat autentic România şi Europa pot transforma această viziune într-o realitate - una în care dezvoltarea sustenabilă şi ambiţia climatică merg mână în mână.

