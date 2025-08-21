Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Producătorul de croissante Derpan a atras două milioane de euro printr-o emisiune de obligaţiuni

A.I.
Piaţa de Capital / 21 august, 14:28

Producătorul de croissante Derpan a atras două milioane de euro printr-o emisiune de obligaţiuni

Titlurile au o dobândă anuală de 11%, scadenţa în anul 2030 şi vor fi listate la BVB

Derpan, unul dintre cei mai importanţi producători de croissante din ţara noastră şi parte a grupului Golden Foods Snacks, a încheiat cu succes un plasament privat de obligaţiuni corporative denominate în euro, garantate, cu scadenţă în 2030 şi dobândă anuală de 11%, potrivit unui comunicat al intermediarului Goldring.

Oferta, iniţial prevăzută la 1,8 milioane de euro, a fost suplimentată la două milioane de euro şi s-a încheiat cu o suprasubscriere de 1,19 ori. Fondurile atrase vor facilita creşterea gradului de utilizare a noilor capacităţi de producţie de la 67% în 2025 la 86% până în 2029.

Oferta s-a derulat în perioada 6 - 20 august, obligaţiunile urmând să fie listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Obligaţiunile sunt garantate prin ipotecă mobiliară de prim rang pe mărci Elmas deţinute de Golden Foods Snacks şi Derpan.

Compania deţine două fabrici echipate la standarde internaţionale, o capacitate de peste unsprezece milioane de croasante/lună, peste 400 de angajaţi, parteneriate cu reţele precum Carrefour, Metro, Selgros, Penny, Mega Image, Profi, OMV şi distribuţie activă în Europa Centrală şi de Vest. Derpan distribuie produse sub brandul propriu Elmas şi private label, cu o prezenţă puternică atât în retailul modern, cât şi în cel tradiţional.

Emitentul estimează că va obţine în acest an o cifră de afaceri de 124,1 milioane lei, cu 28% peste cea din anul 2024, în vreme ce profitul net este estimat la 1,82 milioane lei, dublu comparativ cu cel din anul trecut, de 0,91 milioane lei.

La finele anului trecut, compania avea active totale de 69,1 milioane lei, valoare estimată să crească la 74,1 milioane lei în acest an, în vreme ce datoriile totale s-au ridicat la 43,2 milioane lei anul trecut, prognoza pentru acest an fiind de 46,5 milioane lei, potrivit unei document de prezentare a ofertei întocmit de Goldring.

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 21.08.2025, 14:39)

    Super emisiunea!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de Daniela în data de 21.08.2025, 14:42)

    interesantă oportunitatea. când se listează?

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 21.08.2025, 14:45)

    astia nu au mai avut cateva obligatiuni elmas? Sau sunt altii? oricum, dobanda buna, cunoscuti in afara, sa vedem cand resusesc sa se listeze si cu ce randament. Rabdare lunga probabil

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

