Profitul „istoric” al CFR Călători s-a topit: pierderi record, mascate de subvenţii uriaşe

G.M.
Ziarul BURSA #Companii / 25 august

Profitul „istoric” al CFR Călători s-a topit: pierderi record, mascate de subvenţii uriaşe

English Version

CFR Călători, operatorul naţional de transport feroviar de persoane, a reuşit „performanţa” să contabilizeze în primele şase luni ale anului 2025 pierderi financiare în valoare de 238,8 milioane lei, adică mai mult decât dublu faţă de cele 98,54 milioane lei consemnate în aceeaşi perioadă din 2024, potrivit unui articol publicat la finalul săptămânii trecut de site-ul Club Feroviar. Sursa citată arată că raportarea contabilă semestrială nu lasă loc de interpretări: rezultatele companiei se degradează accelerat, datoriile cresc pe toate palierele şi singurul motor care mai ţine locomotiva pe şine este injecţia periodică de bani publici. Creditele bancare ale CFR Călători însumează acum 318,5 milioane lei, faţă de 298 milioane lei la finalul anului trecut, datoriile fiscale şi contribuţiile sociale au urcat vertiginos la 460 milioane lei, de la 328 milioane lei, iar obligaţiile comerciale au crescut la 589 milioane lei, comparativ cu 542 milioane lei anterior.

Cifra de afaceri a coborât la 1,38 miliarde lei în prima jumătate a anului curent, după ce în perioada similară din 2024 fusese de 1,59 miliarde lei. Cheltuielile de exploatare au scăzut uşor, de la 1,75 miliarde lei la 1,68 miliarde de lei, dar nu într-atât încât să compenseze prăbuşirea veniturilor. Prin urmare, pierderea brută a CFR Călători a urcat la 233 milioane lei, de la 93 milioane lei anul trecut. Salvarea parţială a venit, cum altfel, de la bugetul de stat, prin subvenţii de 884 milioane lei, ceea ce arată cât de dependentă rămâne compania de generozitatea guvernamentală.

Contrastul cu declaraţiile triumfaliste ale directorului general Traian Preoteasa este mai mult decât savuros. În februarie 2025, şeful CFR Călători anunţa cu entuziasm un profit de 15 milioane lei pentru anul precedent, prezentat drept un moment istoric după un deceniu de pierderi. Detaliul „minor”, trecut însă sub tăcere, este că profitul a apărut doar după ce, pe 30 sau 31 decembrie 2024, o rectificare bugetară a împins compensaţiile la 2,13 miliarde lei, acoperind cam 90% din solicitările companiei. Cu alte cuvinte, minunea contabilă nu a fost rodul eficienţei manageriale, ci al generozităţii statului.

Astăzi, cifrele reale îl contrazic fără drept de apel pe şeful CFR Călători: datoriile cresc, veniturile se prăbuşesc, pierderile se adâncesc, în care condiţiile în care Preoteasa a anulat sute de trenuri şi se pregăteşte să mai anuleze câteva zeci, iar ceea ce se numea „profit” s-a dovedit doar un artificiu alimentat din bani publici. În acest context, promisiunea lui Traian Preoteasa că bugetul CFR Călători „nu va mai fi niciodată pe pierdere” sună mai degrabă ca o glumă amară, în timp ce realitatea contabilă ne arată că trenul companiei rulează tot mai repede pe linia neagră a deficitului.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

25 august

Citeşte Ziarul BURSA din 25 august

