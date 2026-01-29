Prognoza meteo (29.01. - 30.01.2026)

Prognoza pentru România

Regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mari decât în mod obişnuit la această dată, îndeosebi în vest, în sud şi parţial în centru. Vor fi înnorări şi precipitaţii, ziua în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, nordul Moldovei, Dobrogea şi izolat în rest, iar seara şi noaptea în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, local în Moldova şi pe arii restrânse în celelalte regiuni. În Moldova, estul şi nord-estul Transilvaniei şi la munte precipitaţiile vor fi şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar la altitudini mari vor predomina ninsorile. În centrul şi în nord-estul ţării vor fi perioade cu depuneri de polei, în special dimineaţa şi noaptea. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări, mai ales în a doua parte a intervalului (rafale în general de 40...50 km/h) în Dobrogea, Bărăgan, precum şi în jumătatea de sud a Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între 0 grade în nordul Moldovei şi 15 grade în Dobrogea, dar şi în sud-estul şi sudul Munteniei. Minimele termice vor fi cuprinse între -4 şi 6 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral. Dimineaţa şi noaptea, pe arii restrânse, va fi ceaţă.

Prognoza pentru Bucureşti

Regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mari decât cele specifice datei. Cerul, variabil ziua, se va înnora din orele serii, iar noaptea temporar va ploua. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în a doua parte a intervalului (rafale în jurul a 45 km/h). Temperatura maximă va fi de 11...13 grade, iar cea minimă va fi de 0...2 grade.