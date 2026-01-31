Prognoza meteo (31.01. - 01.02.2026)

Prognoza pentru România

Vremea va deveni deosebit de rece, cu precădere noaptea, mai ales în regiunile estice, unde va fi ger local în Moldova şi izolat în estul Transilvaniei şi în Dobrogea. Cerul va fi mai mult noros şi temporar vor fi precipitaţii slabe locale, sub formă de ninsoare la munte şi în nordul Moldovei, mai ales ploi în Banat şi Crişana şi mixte în Transilvania, Oltenia şi Muntenia. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare în regiunile estice şi sudice, cu viteze de 40...60 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între -10 grade în nordul Moldovei şi 7 grade în sudul Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse în general între -14 şi 0 grade. Pe arii restrânse se va forma ceaţă şi va fi polei.

Prognoza pentru Bucureşti

Vremea se va răci. Cerul va fi noros şi trecător în prima parte a zilei vor fi precipitaţii slabe mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări noaptea, când la rafală se vor atinge viteze de 30...40 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 1 grad, iar cea minimă va fi de -6...-5 grade.